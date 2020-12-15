جونسون الى الهند الشهر المقبل في أول زيارة خارجية رئيسية منذ توليه منصبه

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لندن (أ ف ب)

يعتزم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون التوجه الى الهند الشهر المقبل في أول زيارة خارجية رئيسية له منذ تسلمه منصبه العام الماضي، وفق ما أفاد مكتبه الثلاثاء.

وسيدعو جونسون الهند الى المشاركة كبلد ضيف في قمة مجموعة السبع التي تستضيفها بريطانيا العام المقبل، الى جانب كوريا الجنوبية واستراليا.

وقال مكتبه إن الزيارة تهدف الى تعزيز العلاقات التجارية الثنائية والاستثمار والتعاون بين البلدين في مجالات عدة بينها الدفاع والأمن والصحة والتغير المناخي.

وتتزامن الزيارة مع الاحتفال السنوي للهند بيوم الجمهورية في 26 كانون الثاني/يناير، وسيكون جونسون ثاني رئيس وزراء بريطاني منذ استقلال الهند يحضر عرض يوم الجمهورية في نيودلهي كضيف شرف بعد رئيس الوزراء الاسبق جون ميجور عام 1993.

واورد جونسون في بيان "يسرني للغاية أن ازور الهند العام المقبل في بداية عام مثير لبريطانيا العالمية، وأتطلع لتحقيق قفزة هائلة في علاقاتنا الثنائية التي تعهدت أنا ورئيس الوزراء (ناريندرا) مودي تحقيقها".

وأشار مكتبه الى أن العلاقات التجارية مزدهرة بين البلدين وتبلغ قيمتها 24 مليار جنيه (32 مليار دولار) سنويا وتؤمن أكثر من نصف مليون وظيفة.

كما لفت الى تعاونهما المتزايد خلال وباء كوفيد-19، اذ يتم تصنيع نحو مليار جرعة من لقاح "أوكسفورد-أسترازينيكا" البريطاني في "معهد سيروم" في مدينة بيون الهندية.

وأبرمت بريطانيا في الأشهر الأخيرة اتفاقات مع العديد من البلدان بينها اليابان وسنغافورة، كجزء من استراتيجية "بريطانيا العالمية" بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.

© 2020 AFP