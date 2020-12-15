حملة التطعيم السعودية للقاح كوفيد-19 على ثلاثة مراحل

- ا ف ب

مصلون في المسجد الحرام في مكة في 12 كانون الاول/ديسمبر 2020

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الرياض (أ ف ب)

أعلنت السعودية الثلاثاء عن حملة تطعيم للقاح فيروس كورنا المستجد على ثلاثة مراحل، مشرّعة الأبواب أمام المواطنين والمقيمين للتسجيل للحصول على لقاح فايزر/بيونتيك بعدما أجازت استخدامه الاسبوع الماضي.

وتستهدف المرحلة الأولى المواطنين والمقيمين ممن هم فوق 65 عاما وكذلك أصحاب المهن الأكثر عرضة للعدوى بأمراض مزمنة، بينما ستشمل المرحلة الثانية فئة من تجاوزوا 50 عاما.

أما المرحلة الثالثة في المملكة التي يبلغ عدد سكانها 34 مليونا، فستفتح الباب أمام جميع المواطنين والمقيمين الراغبين في أخذ اللقاح، حسبما أفادت وكالة الأنباء الحكومية إنّما من دون أن تحدّد مدّة كل مرحلة أو تاريخ انطلاقها.

وأعلنت وزارة الصحة بدء التسجيل للحصول على اللقاح ابتداء من الثلاثاء للسعوديين والمقيمين وذلك عبر تطبيق هاتفي، على أن يكون اللقاح مجانيا.

وكانت السعودية أجازت الخميس الماضي استخدام لقاح فايزر/بيونتيك لتصبح ثاني دولة في الخليج بعد البحرين تعطي الضوء الأخضر للقاح.

وأجازت الولايات المتحدة التي بدأت حملة تلقيح واسعة النطاق الاثنين، استخدام العقار، وكذلك بريطانيا وكندا والاردن.

وسجّلت السعودية حتى الآن أكثر من 360 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، بما في ذلك أكثر من 6000 حالة وفاة وهو المعدل الأعلى في منطقة الخليج.

وأودى الفيروس بأكثر من 1,6 مليون شخص حول العالم وأصاب أكثر من 68 مليونًا منذ ظهوره في الصين في كانون الأول/ديسمبر العام الماضي.

© 2020 AFP