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سقوط قذيفة اسرائيلية "خطأ" على منزل فلسطيني في قطاع غزة

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عناصر من الدفاع المدني الفلسطيني يتفقدون منزلا شرق مدينة غزة أصيب بقذيفة إسرائيلية في 15 كانون الأول/ديسمبر 2020
عناصر من الدفاع المدني الفلسطيني يتفقدون منزلا شرق مدينة غزة أصيب بقذيفة إسرائيلية في 15 كانون الأول/ديسمبر 2020 محمود همص ا ف ب
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غزة (الاراضي الفلسطينية) (أ ف ب)

أفاد مصدر أمني فلسطيني أن قذيفة مدفعية إسرائيلية سقطت ليل الإثنين الثلاثاء على منزل فلسطيني في جنوب شرق مدينة غزة، ملحقة أضرارا مادية فقط.

وأكد الجيش الاسرائيلي إن القذيفة أطلقت عن طريق "الخطأ".

وقال المصدر الأمني الفلسطيني لوكالة فرانس برس إن "قوات الاحتلال أطلقت الليلة الماضية قذيفة من عيار 120 ملم أصابت منزلا وأسفرت عن أضرار كبيرة فيه ولم نبلغ عن وقوع إصابات".

وأوضح "لحسن الحظ أن المنزل كان خاليا من سكانه عندما تعرض للقصف ".

وذكر مصورون من وكالة فرانس برس أن القذيفة أدت إلى تدمير كلي لغرفتين في المنزل المكون من طبقتين.

وفي بيان قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن دبابة إسرائيلية "أطلقت عن طريق الخطأ قذيفة مدفعية بالقرب من الحدود الشرقية وسط غزة تسبب في أضرار مادية، من دون وقوع إصابات".

تسيطر حماس على قطاع غزة الفقير، منذ صيف 2007. وخاضت منذ ذلك الحين ثلاث حروب مع إسرائيل. وشهدت الأسابيع الماضية تصعيدا بين الجانبين عبر اطلاق صواريخ من غزة ورد إسرائيل بغارات على مواقع لحماس في القطاع.

وتوصلت إسرائيل وحماس بوساطة قطرية، في مطلع أيلول/سبتمبر إلى اتفاق لإعادة العمل باتفاق التهدئة الذي أرسته أصلا وساطة مصرية.

© 2020 AFP

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