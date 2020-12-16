اسياد 2030: تأجيل موقت للتصويت بسبب عطل تقني

هيثم الشقيري ا ف ب

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مسقط (أ ف ب)

تأجل التصويت على اختيار المدينة المضيفة لدورة الالعاب الاسيوية 2030 بين مدينتي الدوحة والرياض بسبب عطل تقني، بحسب ما أعلن رئيس المجلس الاولمبي الاسيوي الشيخ الكويتي احمد الفهد الصباح الاربعاء في مسقط.

وبعد تأجيل أول بسبب عطل في جهاز التصويت الالكتروني، عاد أعضاء الجمعية العمومية بعد نحو ساعة ليجدوا مجددا ان العملية غير ممكنة بين المتواجدين في القاعة والمصوّتين من مختلف انحاء القارة عبر الفيديو.

وقال الفهد "لقد اجرينا عدة تجارب امس على نظام التصويت، لكن يبدو أن هناك عيناً سيئة تلاحقنا. لا نريد شكوكاً حول عملية التصويت. سنتوقف لنحو ساعة ونصف لتناول الغداء على أمل العودة بعدها".

بدوره، قال أمين عام اللجنة الاولمبية العمانية طه الكشري في حديث صحافي انه بسبب خلل في عملية التصويت تقرر استكمال التصويت يدوياً، فيما بدأ المنظمون يجهزون صندوق التصويت والستارة العازلة.

وتصوت 45 لجنة اولمبية في القارة الاسيوية على هوية مضيف نسخة 2030 بين الدوحة والرياض. لكن قبل عملية التصويت، توصل الفهد الى موافقة الجمعية العمومية على منح الفائز حق استضافة نسخة 2030 والخاسر النسخة التالية في 2034، لتقام البطولتان في غرب آسيا.

وكانت القناة الاخبارية السعودية نقلت ان "الوفد السعودي طلب إيقاف التصويت بعد ظهور بعض اللقطات في الجهاز الرئيسي الخاص بالتصويت تظهر إمكانية التلاعب بالنتائج".

© 2020 AFP