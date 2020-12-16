النيابة العامة في كيوتو توجه الاتهام رسميا إلى ياباني أضرم حريقا في استوديو للرسوم متحركة

جيجي برس/ا ف ب/ارشيف

صورة مؤرخة في 18 تموز/يوليو تظهر مبنى الاستوديو في كيوتو يحترق

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طوكيو (أ ف ب)

وجّهت النيابة العامة اليابانية اتهامات لياباني يشتبه بأنه أضرم حريقا في استوديو للرسوم المتحركة في كيوتو (غرب) في تموز/يوليو 2019 ما أسفر عن مقتل 36 شخصا وإصابة 33 آخرين، وفق ما أفادت وسائل الإعلام المحلية.

واتهم شينجي أوبا (42 عاما) بالقتل ومحاولة قتل وإضرام حريق، وفقا لوسائل إعلام عدة.

ولم يتسن لوكالة فرانس برس الاتصال فورا بالنيابة العامة في كيوتو للتعليق.

ونقل أوبا الذي تعرض لحروق بالغة في الحريق إلى أحد المستشفيات وأوقفته الشرطة رسميا في أيار/مايو الماضي.

وأقر عند القبض عليه بالاتهامات التي وجهت إليه قائلا للشرطة إنه يريد "أن يكون قادرا على قتل الكثير من الناس باستخدام الوقود" وفق ما نقلت وسائل إعلام يابانية.

وبحسب وسائل الإعلام، لم يكن للمتهم أي صلة معروفة باستوديو كيوتو للرسوم المتحركة (المعروف بـ"كيواني") لكنه اتهمه بسرقة فكرة سيناريو.

ووفق العديد من الروايات، فقد اقتحم المتهم مبنى الاستوديو وسكب البنزين قبل إضرام النار فيه فيما كان يصرخ "ستموتون".

وحكم على أوبا الذي يعاني مرضا عقليا، في السابق بالسجن لأكثر من ثلاث سنوات لارتكابه سرقة في متجر العام 2012 وفقا لوسائل الإعلام.

لكن بعد إجراء تقييم نفسي، خلص المدعون إلى أنه "مؤهل عقليا" لتتم محاكمته بالجرائم التي اتهم بها حسبما أفادت محطة "إن إتش كيه" الحكومية.

© 2020 AFP