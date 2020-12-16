بطولة ألمانيا: ليفركوزن يحافظ على الصدارة وليفاندوفسكي ينقذ بايرن

ولفغانغ راتاي تصوير مشترك/ا ف ب

لاعبو ليفركوزن يحتفلون بالفوز على كولن في المرحلة الثانية عشرة منا لجوري الألماني لكرة القدم في 16 كانون الأول/ديسمبر 2020

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برلين (أ ف ب)

حافظ باير ليفركوزن على صدارته لترتيب الدوري الألماني لكرة القدم بفوزه على مضيفه كولن 4-صفر، فيما أنقذ البولندي روبرت ليفاندوفسكي بايرن ميونيخ من الخسارة وقاده للفوز على ضيفه فولفسبورغ 2-1، كما فاز لايبزيغ بصعوبة على هوفنهايم 1-صفر في المرحلة الثانية عشرة الأربعاء.

وابقى ليفركوزن على فارق النقطة مع بايرن الثاني ولايبزيغ الثالث بعدما رفع رصيده إلى 28 نقطة مقابل 27 للفريقين الاخرين.

في المباراة الاولى بادر ليفركوزن للضغط باكرا على مرمى مضيفه المتعثر صاحب المركز الخامس عشر وسجل هدفين سريعين عبر ميتشيل فايزر الذي تابع كرة مرتدة من المدافع البلجيكي سيباستيان بورنوا بتسديدة يسارية من مسافة متوسطة في المرمى (8)، والفرنسي موسى ديابي من تسديدة من خارج منطقة الجزاء على يمين الحارس (10).

وفي الشوط الثاني واصل الضيوف سيطرتهم وسجلوا هدفين عبر التشيكي باتريك تشيك (54) والشاب فلوريان فيرنز البالغ من العمر 17 عاما (59).

وفي الثانية، أنقذ ليفاندوفسكي فريقه بايرن من الخسارة صفر-1 امام فولفسبورغ بتسجيله ثنائية أكدت احقيته بأن يتوج غدا الخميس بلقب جائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لأفضل لاعب لعام 2020.

ويتنافس "ليفا" على الجائزة مع الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني وغريمه السابق لاعب يوفنتوس الإيطالي الحالي البرتغالي كريستيانو رونالدو.

- ليفاندوفسكي يتجاوز حاجز الـ250 -

وقال ليفاندوفسكي لقناة سكاي بعد هدفيه "لم أفكر في الأمر (الجائزة)، كنت أركز فقط على المباراة - أنا مرتاح للغاية حول هذا الموضوع، دعونا نرى ما سيحدث".

وسجل ماكسميليان فيليب هدف السبق سريعا من كرة مقصية من مسافة قريبة عجز مانويل نوير عن صدها (5).

وادرك ليفاندوفسكي التعادل في الوقت الضائع من الشوط الأول اثر تمريرة من الفرنسي كينغسلي كومان (45+1).

واضاف الثاني بعدما تقدم بالكرة وتلاعب بالمدافعين وسدد كرة قوية في المرمى (50).

وتجاوز البولندي حاجز الـ 250 في البوندسليغا، إذ بهدفي اليوم اصبح رصيده 251 هدفا مع كل من بايرن وفريقه السابق بوروسيا دورتموند، كما عزز رصيده في صدارة ترتيب الهدافين ليصبح 15 هدفا.

وأصبح البولندي ثالث لاعب فقط يحقق هذا الإنجاز إلى جانب أسطورة بايرن السابق غيرد مولر ومهاجم شالكه كلاوس فيشر.

كما رفع رصيده في الأهداف المسجلة في شباك فولفسبورغ إلى 23 هدفا في 20 مباراة في البوندسليغا.

وسبق لـ"ليفا" أن سجل 71 هدفا في 63 مباراة في جميع المسابقات منذ انطلاق الموسم الماضي 2019-2020 مرورا بالموسم الحالي، وذلك اكثر من أي لاعب آخر في أندية البطولات الأوروبية الخمس الكبرى.

وفي المباراة الثالثة، جاء هدف الفوز للايبزيغ عن طريق النمسوي يوسف بولسن (60).

وفي بقية المباريات تواصلت محن شالكه بخسارته أمام ضيفه فرايبورغ صفر-2، فيما خسر أرمينيا بيليفيلد امام ضيفه أوغسبورغ صفر-1.

ولم يحقق شالكه أي انتصار بعد، إذ خسر ثماني مباريات وتعادل في اربع.

وقال بنجامين ستامبولي مدافع شالكه لسكاي "نفقد الأمل بسرعة كبيرة. يجب أن يكون لدينا المزيد من الايمان بالفريق".

© 2020 AFP