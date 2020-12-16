بطولة إنكلترا: رأسية قاتلة من فيرمينو تهدي ليفربول الصدارة على حساب توتنهام

بيتر باول تصوير مشترك/ا ف ب

البرازيلي روبرتو فيرمينو يحتفل بتسجيله هدف الفوز لليفربول ضد توتنهام في الدوري الانكليزي لكرة القدم في 16 كانون الاول/ديسمبر 2020

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لندن (أ ف ب)

برأسية قاتلة في الدقيقة 90 للبرازيلي روبرتو فيرمينيو، انفرد ليفربول بصدارة الدوري الانكليزي لكرة القدم على حساب توتنهام بفوزه عليه 2-1 في مباراة مثيرة في قمة المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الانكليزي لكرة القدم.

ورفع ليفربول رصيده الى 28 نقطة في صدارة الترتيب مبتعدًا بثلاث نقاط عن توتنهام الذي مني بخسارته الثانية هذا الموسم في البرميرليغ والاولى خارج الديار، في حين حافظ الفريق الاحمر على سجله المثالي في ملعب أنفيلد في الدوري هذا الموسم بسبعة انتصارات من سبع مباريات.

وكانت هذه الهزيمة الثانية لسبيرز منذ سقوطه على ارضه امام ايفرتون صفر-1 في المباراة الافتتاحية قبل ان يحافظ على سجله خاليًا من الهزائم لإحدى عشرة مباراة على التوالي.

ودخل الفريقان الى اللقاء بعد تعادلهما في المرحلة السابقة وتطلع كل منهما للعودة الى سكة الانتصارات.

واكتفى توتنهام بفوز واحد في الدوري على ملعب انفيلد في آخر 27 مباراة (مع لقاء اليوم) كان في أيار/مايو 2011 بإشراف هاري ريدناب.

وحافظ ليفربول على سجله خاليًا من الهزائم على ملعب انفيلد للمباراة الـ66 تواليًا، إذ تعود آخر هزيمة الى نيسان/أبريل 2017.

وأجرى المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو تغييرين على التشكيلة التي تعادلت مع كريستال بالاس الاحد حيث استعان بالارجنتيني جيوفاني لو سيلسو والويلزي بن ديفيز بدلا من الاسباني سيرخيو ريغويلون والفرنسي تانغي ندومبيلي

أما الالماني يورغن كلوب فاكتفى بتغيير بعدما أشرك رايس ويليامز في مركز قلب الدفاع بعدما تعرض المدافع الكاميروني جويل ماتيب لاصابة في المباراة الاخيرة، فيما افتقد للبرتغالي ديوغو جوتا الذي سيغيل لنحو شهرين لينضم الى لائحة يتصدرها قائد الدفاع الهولندي فيرجيل فان دايك.

وكان ليفربول الفريق الافضل في الشوط الاول أنهاه بنسبة استحواذ بلغت 78,6 في المئة ومسددًا سبع تسديدات على المرمى مقابل واحدة للنادي اللندني التي جاء منها هدف التعادل.

وهدد ليفربول باكرًا بتسديدة لصلاح من منتصف المنطقة تصدى لها لوريس (21).

وافتتح "الفرعون" التسجيل بعدما قام اليافع كورتيس جونز بمجهود رائع متوغلا داخل المنطقة قبل ان تقطع الكرة من امامه وتتهيأ امام صلاح الذي سددها قوية بيسراه ارتدت من المدافع ايريك داير وتابعت طريقها نحو المرمى (26).

وأتيحت فرصة أخرى لأصحاب الارض بعدما افتك جونز الكرة من الخصم ودخل المنطقة قبل ان يسدد كرة زاحفة تصدى لها الحارس الفرنسي هوغو لوريس (27) قبل أن يوقف كرة اخرى للسنغالي ساديو مانيه (33).

- فرص غزيرة -

وسجل المتألق سون هيونغ-مين هدف التعادل من هجمة مرتدة بعدما وصلته كرة في العمق من لو سيلسو فتابع طريقه نحو المرمى وسدد كرة زاحفة على يمين الحارس البرازيلي اليسون (33)، مفلتًا من التسلل بعد الاحتكام الى حكم الفيديو المساعدة رافعًا رصيدة الى 11 هدفًا هذا الموسم في الدوري.

ودخل سبيرز الشوط الثاني بطريقة أفضل وأتيحت فرصة للهولندي ستيفن برغفين مرت بجانب القائم (46)، قبل أن يمرر أليسون كرة خاطئة وصلت الى هاري كاين سددها من مسافة بعيدة اثر خروج الحارس البرازيلي من مرماه الا ان الاخير ابعدها في الوقت المناسب الى ركنية (50).

وعاد ليفربول ليهدد بتسديدة قوية من صلاح أبعدها لوريس مجددًا (57).

وناب القائم عن أليسون لإبعاد كرة برغفين من داخل المنطقة في أخطر فرص توتنهام (63) قبل أن يهدر كاين رأسية محققة اثر ركلة ركنية (63).

ورغم ان توتنهام يتمتع بأقوى دفاع في الدوري بعد ان دخلت شباكه 10 اهداف فقط قبل مباراة اليوم، الا ان ليفربول كان قادرًا من الوصول الى منطقته بسهولة وهدد مجددًا عن طريق فيرمينو بتسديدة تصدى لها لوريس (67)، قبل أن تصل كرة الى مانيه الذي التف حول نفسه وسدد كرة ابعدها العاجي سيرج اورييه الى ركنية (73).

وخطف فيرمينو هدف الفوز برأسية إثر ركنية من الاسكتلندي أندرو روبرتسون (90).

- ليستر يفرط بالوصافة -

وفرط ليستر سيتي بالوصافة بعدما سقط على ارضه 2-صفر امام ايفرتون.

تجمد رصيد ليستر عند 24 نقطة بفارق الاهداف عن ساوثمبتون الثالث المتعادل 1-1 مع ارسنال.

وسجل البرازيلي ريتشارليسون (21) ومايسون هولغايت (72) هدفي فريق المدرب كارلو انشيلوتي الذي حقق فوزه الثاني تواليًا بعد أن أسقط تشلسي في المرحلة السابقة.

وافتتح ايفرتون التسجيل بعدما سدد ريتشارليسون كرة زاحفة بيمناه من خارج المنطقة كان الحارس الدنماركي كاسبر شمايكل قادرًا على التعامل معها بطريقة أفضل بعدما فشل في التقاطها رغم لمسها (21).

وضاعف مايسون هولغايت النتيجة بعد ان تصدى شمايكل للكرة بطريقة رائعة على دفعتين قبل ان تخذله في الاخيرة بعد أن تهيأت امام الانكليزي (72).

- أول هدف لأوباميانغ في الامارات -

وفي مباراة أخرى، تعادل ارسنال 1-1 مع ضيفه ساوثمبتون على ملعب الامارات في لقاء شهد تسجيل الغابوني بيار ايميرك اوباميانغ اول هدف على ارضه هذا الموسم في الدوري.

الا ان ثيو والكوت افتتح التسجيل امام فريقه السابق بعدما وصلته كرة في العمق من تشي آدمز الى داخل المنطقة تابعها ساقطة "لوب" من فوق الحارس الالماني بيرند لينو، الا انه لم يمتنع عن الاحتفال امام الفريق الذي لعب لصفوفه 12 موسمًا كما يفعل العديد من اللاعبين عندما يواجهون انديتهم السابقة.

وكان والكوت بدأ مسيرته الاحترافية مع ساوثمبتون بالذات في موسم 2005-2006 قبل ان ينتقل الى النادي اللندني الذي لعب لصالحه بين 2006 و2018 لينتقل بعدها الى ايفرتون ويصل مطلع الموسم الحالي الى فريق القدسين على سبيل الاعارة.

وعادل اوباميانغ النتيجة للـ"مدفعجية" بعد مجهود فردي رائع من الشاب بوكايو ساكا على الرواق الايسر مرر على اثره الكرة الى ادوارد نكيتا ومنه الى اوباميانغ الى منتصف المنطقة تابعها في الشباك (52).

وهذا الهدف الثالث للغابوني في الدوري هذا الموسم والاول في ملعب الامارات بعدما فك صيامًا دام 648 دقيقة على ارضه.

وكان اوباميانغ حل وصيفًا لترتيب هدافي البرميريغ الموسم الماضي مع 22 هدفًا.

وأكمل فريق المدرب الاسباني ميكيل ارتيتا اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 62 اثر طرد المدافع البرازيلي غابريال لانذار ثان اثر خطأ على والكوت.

وفي مباراة أخرى، اكتسح ليدز يونايتد ضيفه نيوكاسل 5-2.

وسجل لليدز باتريك بامفورد (35)، الاسباني رودريغو (61)، الايرلندي الشمالي ستيوارت دالاس (77)، المقدوني اشكان اليوسكي (85) وجاك هاريسون (88)، فيما سجل الايرلندي جيف هندريك (26) ومواطنه كياران كلارك (65) هدفي الضيوف.

ورفع بامفورد رصيده الى تسعة اهداف في الدوري هذا الموسم.

© 2020 AFP