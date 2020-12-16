بطولة إيطاليا: تأجيل عودة إبراهيموفيتش مع ميلان

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روما (أ ف ب)

تأجلت عودة السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم نادي ميلان الإيطالي والمصاب منذ 22 تشرين الثاني/نوفمبر، بعدما غاب اسمه مجدداً عن لوائح الفريق في مواجهة جنوى الأربعاء في الدوري المحلي.

واستأنف "إيبرا" (39 عاماً) التدريبات مع ميلان منذ أكثر من أسبوع، لكن لم يتم استدعاؤه لخوض مباراة جنوى ضمن المرحلة الثانية عشرة من دوري الدرجة الأولى الإيطالي، ما يؤجل عودته الى الملعب حتى الأحد حين يحل الفريق اللومباردي على ساسوولو.

وكان هداف الدوري الإيطالي (عشرة أهداف مشاركة مع البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس) قد تعرض لإصابة في فخذه الأيسر خلال مواجهة نابولي (3-1) في 22 تشرين الثاني/نوفمبر.

وبالتالي، ستكون مباراة الأربعاء السابعة على التوالي التي يغيب عنها السويدي (أربعة في الدوري، وثلاثة في الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ") ويحل بدلاً منه الكرواتي أنتي ريبيتش.

ويتصدر إبراهيموفيتش هدافي الدوري الإيطالي رغم غيابه أيضا عن أربع مباريات في بداية الموسم بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ورغم ذلك، بقي ميلان في صدارة الـ"سيري أ" وتمكن من التأهل إلى دور الـ32 في يوروبا ليغ.

وحضر مهاجم باريس سان جرمان السابق حفل توزيع جوائز الاثنين نظمته صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت"، حيث تحدث عن طموحات نادي ميلان بالقول "يجب أن يتحلى الفريق بالشجاعة ليحلم بالفوز باللقب، يجب ألا يخافوا".

وإلى جانب إبراهيموفيتش، لا يزال المدرب ستيفانو بيولي محروماً في مباراة جنوى من المدافع الدنماركي سيمون كاير (إصابة في الفخذ) الذي انضم اليه السبت ماتيو غابيا (الركبة) والجزائري إسماعيل بن ناصر (الفخذ).

وكان جنوى آخر الفرق التي هزمت ميلان في الدوري في آذار/مارس الماضي (1-2 في سان سيرو). ومذاك الحين، خاض الـ"روسونيري" 23 مباراة من دون هزيمة (12 في الموسم الماضي، و11 هذا الموسم).

© 2020 AFP