بطولة إيطاليا: رونالدو يهدر ركلة جزاء ليكتفي يوفنتوس بالتعادل مع اتالانتا

ماركو بورتيريلو ا ف ب

حارس اتالانتا بيارلويجي غوليني يتصدى لركلة جزاء البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس في المرحلة 12 من الدوري الإيطالي لكرة القدم في 16 كانون الأول/ديسمبر 2020

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روما (أ ف ب)

أهدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ركلة جزاء حاسمة ليسقط فريقه يوفنتوس في فخ التعادل امام ضيفه اتالانتا 1-1 الأربعاء ضمن المرحلة الثانية عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، ويفرّط بفرصة تضييق الخناق على قطبي ميلانو.

وسجل فيديريكو كييزا (29) ليوفنتوس والسويسري رومي فرولر (57) لأتالانتا فيما أهدر رونالدو ركلة الجزاء في الدقيقة 61.

ورفع يوفنتوس الذي تعادل للمباراة السادسة في الدوري هذا الموسم رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثالث موقتا بفارق الاهداف المسجلة عن انتر الثاني الذي يستقبل نابولي لاحقًا وثلاث نقاط عن ميلان الذي يحل على جنوى، مقابل 18 نقطة لأتالانتا الثامن.

وخاض قائد يوفنتوس المدافع ليوناردو بونوتشي مباراته رقم 300 مع السيدة العجوز في الدوري ليصبح اللاعب الرابع عشر الذي يبلغ هذا الحد في الفريق.

ولم يسبق ليوفنتوس أن خسر أمام اتالانتا على أرضه في آخر 23 مباراة، وتعود خسارته الأخيرة امام ضيفه لعام 1989، لكنه لم يفز عليه أيضًا مع مباراة اليوم في اخر ثلاث زيارات له الى "أليانز ستاديوم".

تقاسم الفريقان الفرص والسيطرة مع افضلية نسبية لصاحب الضيافة، الذي أضاع لاعبوه فرصًا سهلة وركلة جزاء، فيما شهدت المباراة تفوقا لحارسي المرمى.

واضاع الإسباني الفارو موراتا كرة سهلة أمام المرمى المشرع بعد تبادل للكرات مع رونالدو، حاول اثر ذلك لعب الكرة خلفية وظهره للمرمى لكن الكرة تاهت عن الشباك (12).

وافتتح كييزا التسجيل بعدما تحصل على الكرة من تمريرة بينية من الأوروغوياني رودريغو بنتناكور فتقدم بها وسددها صاروخية من على مشارف منطقة الجزاء في الزاوية البعيدة لمرمى بيارلويجي غوليني (29).

وتصدى الحارس الدولي البولندي فويتشيتش تشيزني بجسده لتسديدة الكولومبي دوفان زاباتا واخرج الكرة إلى ركنية لم تثمر (32).

وعادل فرولر للضيوف بعدما استخلص الكرة وتقدم بها إلى حدود منطقة الجزاء وسدد كرة خادعة فشل تشيزني بالتعامل معها (57).

واحتسب الحكم ركلة جزاء ليوفنتوس انبرى لها رونالدو لكن غوليني أمسكها (61)، ثم عاد الأخير وأنقذ مرماه بعد اقل من دقيقة بإبعاد تسديدة موراتا القريبة إلى ركلة ركنية.

ومنع تشيزني الضيوف من هز شباكه مرة ثانية بالتصدي للركلة الحرة التي سددها زاباتا (73).

ويلعب لاحقا ايضًا فيورنتينا مع ساسوولو، وفيرونا مع سمبدوريا، وبارما مع كالياري، وسبيتسيا مع بولونيا، وتختتم الخميس بمباراة روما مع تورينو.

© 2020 AFP