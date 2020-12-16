بطولة فرنسا: ليل يعزز صدارته بفوز على ديجون

سيباستيان بوزون ا ف ب

الاميركي ثيموتي وياه يحتفل بهدفه مع ليل ضد ديجون في الدوري الفرنسي لكرة القدم في 16 كانون الاول/ديسمبر 2020

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باريس (أ ف ب)

عزز ليل صدارته للدوري الفرنسي لكرة القدم بفوزه الاربعاء 2-صفر على مضيفه ديجون في المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم قبل ايام من المباراة القمة ضد باريس سان جرمان.

وسجل التركي يوسف يازجي (19) والاميركي ثيموتي وياه (90+3) هدفي ليل.

ورفع الفريق الشمالي رصيده الى 32 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن ليون الذي يستقبل بريست لاحقًا واربع عن سان جرمان الذي يستضيف لوريان.

ويقدم ليل مستويات رائعة هذا الموسم وهو حقق فوزه الثالث تواليًا في الدوري ومني بهزيمة واحدة فقط، ويستقبل فريق العاصمة الاحد في قمة المرحلة 16.

وجاء هذا الفوز في خضم بلبلة في ادارة الفريق الشمالي بعدما اعلن رئيسه ومالكه جيرار لوبيز في وقت سابق من الاربعاء انه قد يبيع النادي لمستثمرين اجانب جراء الازمة المالية التي تسببت بها جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال في حديث لوكالة فرانس برس "أنا أدرس العرض الذي تلقيته"، مضيفًا انه في حال تمت الصفقة "سأنسحب كليًا" من النادي.

وتابع "أنا سعيد كون المستثمرين الاجانب رأوا العمل الذي قمنا به والنجاحات الرياضية التي حققناها في ليل في ظل هذه الاوقات الصعبة في الكرة الفرنسية".

لكن على ارض الملعب لم يتأثر اللاعبون بما يحصل في الكواليس وسجل يازجي الهدف الاول عندما وصلته الكرة الى داخل المنطقة من مواطنه زكي شيليك تابعها زاحفة على يمين الحارس السويسري أنتوني راسيوبي (19)، مسجلا هدفه الخامس فس الدوري هذا الموسم.

وظن ليل انه تحصل على ركلة جزاء بعدما احتسب الحكم خطأ لصالح التركي الاخر بوراك يلماز قبل ان يتراجع عن قراره بعد الاحتكام الى حكم الفيديو المساعد.

وسجل ثيموتي، نجل الفائز بالكرة الذهبية سابقًا الليبيري جورج وياه، الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع هو الاول له في الدوري منذ ان سجل لصالح سان جرمان في آب/أغسطس 2018.

في مباراة أخرى، فرط مونبلييه بفرصة التقدم في الترتيب بسقوطه على ارضه 2-صفر امام ميتز ليتجمد رصيده عند 26 نقطة في المركز الخامس.

بور-ر م/ف ط

© 2020 AFP