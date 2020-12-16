بطولة فرنسا: ليل يعزز صدارته وسان جرمان يطارده قبل قمتهما المقبلة

سيباستيان بوزون ا ف ب

الاميركي ثيموتي وياه يحتفل بهدفه مع ليل ضد ديجون في الدوري الفرنسي لكرة القدم في 16 كانون الاول/ديسمبر 2020

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باريس (أ ف ب)

عزز ليل صدارته للدوري الفرنسي لكرة القدم بفوزه الاربعاء 2-صفر على مضيفه ديجون في المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم، فيما بقي باريس سان جرمان في المطاردة بفوزه بالنتيجة ذاتها على ضيفه لوريان قبل القمة المرتقبة بينهما الاحد.

ورفع الفريق الشمالي رصيده الى 32 نقطة بفارق نقطة عن سان جرمان، فيما فرّط ليون بالبقاء شريكًا في الصدارة بتعادله 2-2 مع ضيفه بريست ليرفع رصيده الى 30 نقطة في المركز الثالث.

وفي المباراة الاولى، سجل التركي يوسف يازجي (19) والاميركي ثيموتي وياه (90+3) هدفي ليل.

ويقدم ليل مستويات رائعة هذا الموسم وهو حقق فوزه الثالث تواليًا في الدوري ومني بهزيمة واحدة فقط.

وجاء هذا الفوز في خضم بلبلة في ادارة الفريق الشمالي بعدما اعلن رئيسه ومالكه جيرار لوبيز في وقت سابق من الاربعاء انه قد يبيع النادي لمستثمرين اجانب جراء الازمة المالية التي تسببت بها جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال في حديث لوكالة فرانس برس "أنا أدرس العرض الذي تلقيته"، مضيفًا انه في حال تمت الصفقة "سأنسحب كليًا" من النادي.

وتابع "أنا سعيد كون المستثمرين الاجانب رأوا العمل الذي قمنا به والنجاحات الرياضية التي حققناها في ليل في ظل هذه الاوقات الصعبة في الكرة الفرنسية".

لكن على ارض الملعب لم يتأثر اللاعبون بما يحصل في الكواليس وسجل يازجي الهدف الاول عندما وصلته الكرة الى داخل المنطقة من مواطنه زكي شيليك تابعها زاحفة على يمين الحارس السويسري أنتوني راسيوبي (19)، مسجلا هدفه الخامس فس الدوري هذا الموسم.

وظن ليل انه تحصل على ركلة جزاء بعدما احتسب الحكم خطأ لصالح التركي الاخر بوراك يلماز قبل ان يتراجع عن قراره بعد الاحتكام الى حكم الفيديو المساعد.

وسجل ثيموتي، نجل الفائز بالكرة الذهبية سابقًا الليبيري جورج وياه، الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع هو الاول له في الدوري منذ ان سجل لصالح سان جرمان في آب/أغسطس 2018.

- سان جرمان يعود الى الانتصارات -

وفي المباراة الثانية، عاد سان جرمان الى سكة الانتصارات بعد سقوطه في المرحلة السابقة امام ليون وفرض هيمنته على اللقاء بغياب نجمه البرازيلي نيمار المصاب.

وشهد الوقت الضائع للمباراة مع ليون الأحد في "بارك دي برينس" تعرض نيمار لإصابة قوية في كاحله الأيسر بعد عرقلة قاسية من مواطنه تياغو منديش ليخرج على الحمالة باكياً، لكن فترة غيابه لا تزال مجهولة، كون الإعلان عن مدى خطورة الإصابة سيكشف في خلال 48 ساعة بعد خضوع اللاعب للفحوصات والصور الإشعاعية اللازمة

وفرض فريق العاصمة هيمنته على المباراة الا انه انتظر حتى الشوط الثاني ليفتتح التسجيل عبر كيليان مبابي اثر ركلة جزاء تحصل عليها شخصيًا بعد عرقلة من انردو غرافيون ما أدى الى طرد الاخير، انبرى لها بطل العالم بنجاح (51).

وسجل الايطالي الشاب مويز كين المعار من ايفرتون الانكليزي الهدف الثاني بعدما وصلته الكرة الى داخل المنطقة من البرازيلي رافينيا الكانتارا تابعها في الشباك (61).

وخسر ليون الصدارة المشتركة مع ليل بتعادل قاتل على ارضه 2-2 مع بريست.

منح الحارس البرتغالي انتوني لوبيش التقدم للضيوف بهدف عكسي (39) فيما سجل رومان فافر هدف تعادل قاتل لبريست (90+3 من ركلة جزاء) بعد أن عادل ليون عبر الهولندي ممفيس ديباي (69 من ركلة جزاء) وتقدم عبر العاجي ماكسويل كورنيه (81).

وأكمل بريست اللقاء بعشرة لاعبين من الدقيقة 74 بعد طرد بول لاسن.

ومني مرسيليا بخسارته الثانية هذا الموسم والاولى منذ المباراة الافتتاحية بسقوطه امام مضيفه رين 1-2، علمًا انه اكمل اللقاء بعشرة لاعبين من الدقيقة 36 اثر انذار ثان لباب غي الذي سجل هدف التقدم في الدقيقة 24.

الا ان بريست رد عبر المالي هماري تراوري (63) وادريان اونو (83).

وتجمد رصيد الفريق الجنوبي عند 27 نقطة في المركز الرابع فيما بات رين سادسًا مع 25 نقطة.

في مباراة أخرى، فرط مونبلييه بفرصة التقدم في الترتيب بسقوطه على ارضه 2-صفر امام ميتز ليتجمد رصيده عند 26 نقطة في المركز الخامس.

ومني فريق امارة موناكو بخسارة بثلاثية نظيفة على ارضه امام لنس بعد ان اكمل اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 23 اثر طرد اكسيل ديزازي.

© 2020 AFP