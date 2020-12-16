فورمولا واحد: الياباني تسونودا سيقود لألفاتاوري في 2021

حمد محمد تصوير مشترك/ا ف ب

الياباني يوكي تسونودا يصل الى التجرب الحرة الأولى لجائزة أبوظبي الكبرى في الفورمولا واحد، أبوظبي في 11 كانون الأول/ديسمبر 2020

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باريس (أ ف ب)

أعلن فريق ألفاتاوري الثلاثاء أن سائق سباقات الفورمولا 2 الياباني يوكي تسونودا سيقود بجانب الفرنسي بيار غاسلي الموسم المقبل في بطولة العالم للفورمولا واحد.

وسيحل ابن العشرين عاما الذي أنهى بطولة الفورمولا 2 في المركز الثالث هذا العام، بدلاً من الروسي دانييل كفيات في الحظيرة الإيطالية التي تستخدم محركات هوندا حتى نهاية 2021، وهو موعد انسحاب الصانع الياباني من سباقات الفئة الأولى.

وقال النمسوي فرانتس توست، مدير ألفاتاوري الذي يعتبر الفريق الرديف لريد بول، إن الأخير "كان يتابع مسيرة يوكي منذ فترة وأنا متأكد بأنه سيضيف قوة كبيرة لفريقنا".

ونقل ألفاتاوري الذي حمل اسم تورو روسو سابقاً، عن السائق الياباني قوله إنه "سعيد جدا"، شاكراً ألفاتاوري وريد بول ومدير المجموعة النمسوي الآخر هيلموت ماركو على "الفرصة".

وشارك تسونودا في تجارب عدة مع ألفاتاوري هذا العام، وخاض يوماً بأكمله على حلبة إيمولا الإيطالية في وقت سابق من الموسم، كما قاد سيارة الموسم الحالي في يوم التجارب الذي أُقيم الإثنين على حلبة ياس مارينا بعد جائزة أبوظبي الكبرى التي اختتم بها موسم 2020 من بطولة الفئة الأولى.

اولي/ا ح/ع ش

© 2020 AFP