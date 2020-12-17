الولايات المتحدة على وشك الترخيص للقاح ثان

جويل ساغيت ا ف ب/AFP/ارشيف

صورة من الارشيف للقاح شركة موديرنا ضد كوفيد-19 في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2020

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واشنطن (أ ف ب)

بعد أسبوع على التوصية بترخيص أول لقاح ضد كوفيد-19، تجتمع لجنة خبراء أميركيين مجددا الخميس لتقييم اللقاح الذي أعدته شركة موديرنا الأميركية مع ترقب وصول أولى الجرعات اعتبارا من الأسبوع المقبل.

وما لم تحدث مفاجأة، يتوقع أن تعطي الوكالة الأميركية للأدوية الضوء الأخضر للقاح موديرنا بعد هذا الاجتماع، مبدئيا الجمعة كما حصل مع لقاح فايزر وبايونتيك.

وقد يتوفر للولايات المتحدة التي تسجل حاليا ارتفاعا كبيرا في عدد الحالات، لقاحان اعتبارا من الأسبوع المقبل وستتمكن بالتالي من تسريع حملة التلقيح الكبرى التي بدأت الإثنين. وستكون أول بلد يطرح لقاح موديرنا في الأسواق.

وسينقل اجتماع هذه اللجنة الاستشارية كما تم قبل أسبوع، مباشرة على الانترنت، في عملية عالية الشفافية غير مسبوقة في العالم. وسيؤكد حوالى 20 خبيرا خلال تصويت بأن منافع هذا اللقاح أهم من مخاطره لدى الراشدين الذين تفوق أعمارهم عن 18 عاما (16 عاما لفايزر).

والقرار الذي سيصدر مؤكد بعد أن اعتبرت وكالة الدواء والغذاء الأميركية اللقاح آمنا وفعالا في ملخص البيانات الذي نشر في وقت سابق من هذا الأسبوع، بعد أسبوعين تقريبا على تقديم طلب الترخيص الطارىء.

وأكد التحليل الذي نشر أن اللقاح فعال بنسبة 94,1%. ومن أصل 30400 مشارك في التجارب السريرية، أصيب 196 بكوفيد-19 بينهم 185 تلقوا الدواء الوهمي و11 اللقاح (حتى 21 تشرين الثاني/نوفمبر).

والأشخاص الثلاثون الذين أصيبوا بشكل خطير بفيروس كورونا تلقوا اللقاح الوهمي.

والآثار الجانبية الأكثر شيوعا للقاح هي آلام في مكان الحقنة والتعب وآلام الرأس والعضلات والمفاصل.

وأعرب المدير العلمي لفريق الإدارة الأميركية المكلف بلقاح كورونا منصف السلاوي الأربعاء عن اعجابه لدرجة الحماية التي يمنحها اللقاح ضد الفيروس من الجرعة الأولى.

وقال "الامر الثاني المثير للاهتمام هو الحماية من الإصابة بالعدوى" بمستوى 60 الى 65% والتي يمكن أن ترتفع بعد الجرعة الثانية.

والمقلق في اللقاحات هو أنه حتى وان منعت ظهور أعراض المرض، فهي لا تمنع العدوى من دون أعراض ومن ثم انتقال الفيروس.

وقال السلاوي "انه امر في غاية الأهمية من وجهة نظر الصحة العامة".

- 200 مليون جرعة -

اشترت الحكومة الاميركية 200 مليون جرعة لقاح من موديرنا و100 مليون من فايزر.

وبما أن اللقاح يعطى على جرعتين بفارق أربعة أسابيع فهذا يكفي لتلقيح 100 مليون شخص.

وتم التخطيط للعملية اللوجستية للتوزيع قبل أشهر. والتعبئة في قوارير صغيرة تمت لدى "كاتالانت" في بومينغتون في ولاية انديانا الى حيث ترسل موديرنا أكياسا كبيرة تحتوي على 50 لترا من اللقاح المصنوع في نيوهمبشر.

وصرح ستيفان بانسيل مدير موديرنا لفرانس برس "الهدف هو أن تكون الشاحنات جاهزة قرب المصنع لتحميلها والانطلاق فور الحصول على موافقة وكالة الدواء والغذاء الأميركية".

وتركيبة الشركة لها ميزة تسمح لها بالتفوق على منافستها إذ يمكن حفظ اللقاحات في حرارة 20 درجة مئوية تحت الصفر وليس 70 تحت الصفر كما هي الحال بالنسبة للقاح فايزر وهي درجات حرارة أدنى بكثير من البرادات العادية ارغمت المجموعة على انتاج حاويات خاصة لعمليات النقل.

ووعدت موديرنا بتوزيع 20 مليون جرعة بحلول نهاية كانون الأول/ديسمبر 2020 ثم 80 مليونا اضافية في الفصل الاول من 2021 و100 مليون اخرى في الفصل الثاني (بحلول نهاية حزيران/يونيو).

وحاليا يتم تلقيح الطواقم الطبية الأكثر عرضة لخطر الاصابة بكوفيد-19 ونزلاء دور رعاية المسنين بناء على توصيات السلطات الصحية الاميركية.

لكن موديرنا وعدت ملايين المشاركين في التجارب السريرية بانهم سيتمكنون من الحصول على اللقاح خلال اسبوعين اذا رغبوا في ذلك.

وفي حال الحصول على ترخيص، ارسلت الشركة للمتطوعين رسالة الكترونية تشجعهم على مواصلة التجارب وابلغتهم فيها امكانية معرفة إن تلقوا اللقاح او لقاحاً وهميا، وفي حال كان وهميا الحصول على اللقاح.

ويعتبر الخبراء انه يجب تلقيح اكثر من 70% من السكان لوضع حد لتفشي الفيروس اي 230 مليون شخص في الولايات المتحدة.

© 2020 AFP