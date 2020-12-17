بطولة ألمانيا: دورتموند لمواصلة الصحوة بانتظار قمة ليفركوزن وبايرن

المدرب الموقت لبوروسيا دورتموند إدين ترزيتش خلال المباراة ضد فيردر بريمن في الدوري الالماني لكرة القدم، بريمن، غرب ألمانيا، في 15 كانون الأول/ديسمبر 2020

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برلين (أ ف ب)

يسعى بوروسيا دورتموند الى مواصلة صحوته عندما يستضيف أونيون برلين الجمعة في افتتاح المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم بانتظار قمة المتصدر باير ليفركوزن وضيفه ومطارده المباشر بايرن ميونيخ حامل اللقب في الأعوام الثمانية الأخيرة المقررة السبت.

ويمني بوروسيا دورتموند النفس بفك النحس الذي لازمه في مبارياته الثلاث الأخيرة على أرضه في الدوري حيث خسرها جميعها، آخرها كانت مذلة أمام ضيفه شتوتغارت 1-5 وأدت إلى إقالة مدربه السويسري لوسيان فافر.

وأعطت الصدمة المعنوية التي أحدثتها إدارة بوروسيا دورتموند بإقالة فافر في نهاية الأسبوع الفائت، ثمارها إذ بدأ الفريق رحلته مع مدربه الموقت "حتى نهاية الموسم" إدين ترزيتش بفوز خارج ملعبه على فيردر بريمن 2-1 الثلاثاء في المرحلة الثانية عشرة، هو الأول له بعد خسارتين وتعادل محليا وارتقى به الى المركز الخامس برصيد 22 نقطة.

وقال ترزيتش الذي كان مساعدا للمدرب الكرواتي سلافين بيليتش في نادي وست هام يونايتد الإنكليزي من 2015 الى 2017: "كان من المهم أن نظهر رد فعل"، مضيفا "لقد خسرنا بعض الكرات في المناطق التي لا يمكننا فيها القيام بذلك، لذلك هناك الكثير من الأشياء التي يجب العمل عليها".

من جهته، قال القائد ماركو رويس، صاحب هدف الفوز في مرمى بريمن، أنه "من المهم دائما العودة (الى سكة الانتصارات) بفوز بعد هذه الهزيمة القاسية (امام شتوتغارت)"، مضيفا "بعد تغيير المدرب، يعرف الفريق أنه خذل نفسه. لقد واجهنا ذلك ونأمل أن نكون قد وضعنا أنفسنا على المسار الصحيح".

ويأمل بوروسيا دورتموند في تعزيز مركزه الرابع وتشديد الخناق على ثلاثي المقدمة عبر تقليص الفارق إلى ثلاث نقاط عن ليفركوزن ونقطتين عن بايرن ميونيخ ولايبزيغ، لكن مهمته لن تكون سهلة امام أونيون برلين الذي حقق نتيجتين لافتتين في المرحلتين الأخيرتين بإرغامه بايرن ميونيخ (1-1) وشتوتغارت (2-2) على التعادل.

وتتجه الأنظار السبت إلى ملعب "باي أرينا" في ليفركوزن الذي سيكون مسرحا للقمة المرتقبة بين باير ليفركوزن المتصدر وضيفه بايرن ميونيخ الثاني.

وتكتسي المباراة أهمية كبيرة بالنسبة إلى الفريقين خصوصا وأنها الأخيرة في العام الحالي قبل فترة توقف شتوية قصيرة لمدة 12 يوما، وبالتالي فإن الصدارة مهمة بشكل كبير بالنسبة إليهما خصوصا وأن لايبزيغ شريك بايرن ميونيخ في الوصافة يترقب تعثرهما للانقضاض على المركز الاول كونه يخوض اختبارا سهلا أمام ضيفه كولن الخامس عشر.

واذا كان بايرن ميونيخ لا يزال المرشح الأوفر حظًا للتتويج بلقب البوندسليغا التي يسيطر عليها منذ عام 2013، فإنه لم يعد في كانون الأول/ديسمبر الفريق المهيمن مثلما كان الامر في الخريف.

وتسبب الإرهاق جراء تسلسل المباريات والإصابات التي تعرض لها أبرز نجومه في تراجع نتائجه. وسقط الفريق في فخ التعادل ثلاث مرات في المباريات الخمس الأخيرة في الدوري، وعانوا الأمرين الأربعاء لقلب الطاولة على فولفسبورغ (2-1)وألحق به الخسارة الأولى هذا الموسم بفضل ثنائية لهدافه الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي رافعا رصيده الى 251 هدفا في البوندسليغا.

وعزز ليفاندوفسكي موقعه في صدارة الهدافين برصيد 15 هدفا بفارق خمسة أهداف عن مهاجم دورتموند الدولي النروجي إرلينغ هالاند الغائب عن الملاعب بسبب الإصابة، علما بأن البولندي سجل 18 هدفا في 17 مباراة مع البافاري في مختلف المسابقات هذا الموسم.

في المقابل، يغرد باير ليفركوزن خارج السرب بخمسة انتصارات متتالية في مختلف المسابقات بينها ثلاثة محليا ابقته الفريق الوحيد دون خسارة في البوندسليغا حتى الآن.

وهنا برنامج المرحلة 13 (بتوقيت غرينيتش):

- الجمعة:

(19:30) أونيون برلين - بوروسيا دورتموند

- السبت:

(14:30) ماينتس - فيردر بريمن

بوروسيا مونشنغلادباخ - هوفنهايم

شالكه - أرمينيا بيليفيلد

أوغسبورغ - أينتراخت فرانكفورت

لايبزيغ - كولن

(17:30) باير ليفركوزن - بايرن ميونيخ

- الأحد:

(14:30) فرايبورغ - هرتا برلين

(17:00) فولفسبورغ - شتوتغارت

© 2020 AFP