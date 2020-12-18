الطحالب المائية بديل الأعلاف المكلفة في شمال غرب سوريا

عارف وتد ا ف ب

مربي المواشي السوري ايمن الابراهيم يحصد نبتة الأزولا التي يستخدمها علفا لماشيته في بلدة كفرتخاريم في ريف إدلب في سوريا في 11 كانون الأول/ديسمبر 2020

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كفر تخاريم (سوريا) (أ ف ب)

في ظل الارتفاع الهائل في الأسعار وحرصاً منه على الحفاظ على مهنته، وجد المزارع السوري أيمن الابراهيم في نبتة "الأزولا" الحل الأنسب لتوفير الأعلاف الرخيصة والصحية لمواشيه وطيوره.

يزرع الابراهيم (25 عاماً) طحالب الأزولا في أحواض مائية بناها بنفسه في مزرعته الصغيرة في بلدة كفرتخاريم في ريف إدلب الشمالي، التي نزح إليها بعد فراره من مدينة حلب إثر سيطرة قوات النظام عليها بالكامل في 2016.

كان الابراهيم يعمل خياطاً في حلب وهي مهنة لم يتمكن من الحفاظ عليها في مناطق سيطرة الفصائل المقاتلة في شمال غرب سوريا، فقرر أن ينتقل إلى تربية الماشية والدواجن، إلا أن ارتفاع أسعار الأعلاف وقف عائقاً أمام إمكانيه تطوير عمله خصوصاً مع تدهور سعر صرف الليرة السورية في مقابل الدولار الأميركي.

ويقول الوالد لطفلين لوكالة فراس برس "بدأت بالبحث عن مورد يوفر غذاء للمواشي بتكلفة قليلة وبعد بحث على الانترنت توصلت إلى نوع من أنواع النباتات السرخسية.. واستطعنا استيرادها من مصر عبر تركيا إلى سوريا".

وتُعد الأزولا نوعاً من الطحالب المائية المنتجة جداً إذ يمكن أن يتضاعف وزنها خلال سبعة أيام فقط، وفق منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو). وهي نباتات غنية بالبروتيين تُستخدم لتغذية الخنازير والبط في جنوب شرق آسيا والدواجن والأسماك في فيتنام.

لكن تجربة استيراد طحالب الأزولا كانت "شاقة" خصوصا أنها لا تعيش طويلاً خارج المياه وتحديداً خلال فصل الصيف. وكان يجدر ألا تتخطى عملية نقلها فترة أربعة أيام.

فشلت أربع محاولات استيراد كميات كبيرة من الأزولا إن كان عن طريق مناطق سيطرة قوات النظام أو تركيا إذ كانت "تجف على الطريق وتموت قبل وصولها".

لم يستسلم الابراهيم إلى أن نجح أخيراً في حزيران/يونيو في استيراد عشرة كيلوغرامات فقط من طحالب الأزولا عبر تركيا وقام مباشرة بوضعها في الأحواض المائية التي بناها خصيصاً لها.

- "أعلاف متجددة" -

كرس الابراهيم كامل وقته للعناية بنبتته الجديدة إلى أن وفرت له "ما يقارب 70 في المئة من إجمالي كمية الأعلاف" التي يحتاجها، أما الثلاثون في المئة المتبقية فكان يعوض عنها بالشعير والنخالة والذرة الأخضر.

ويقول "الحيوانات باتت تطلبها، إذ أنك تقدم لها نباتاً أخضر طازجاً بدلاً من الأعلاف الجافة".

وانخفضت بالنتيجة تكاليف تغذية المواشي والطيور وفق قوله من حوالى 300 دولار شهرياً إلى مئة دولار كحد أقصى.

وتشهد سوريا منذ بدء النزاع فيها في 2011 أسوأ أزماتها الاقتصادية والمعيشية التي تترافق مع انهيار قياسي في قيمة الليرة وتآكل القدرة الشرائية للسوريين الذين بات يعيش الجزء الأكبر منهم تحت خط الفقر.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية، وفق برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، بنسبة 249 في المئة في وقت يعاني نحو 9,3 ملايين سوري من انعدام الأمن الغذائي.

وتسببت النزاع والأزمة الاقتصادية، بحسب الفاو، بنفوق 30 إلى 40 في المئة من المواشي، خصوصاً مع عدم قدرة المربين على تأمين الغذاء اللازم.

ويشير أحمد الكوان، المسؤول المحلي في إدلب، إلى تراجع قطاع تربية المواشي في المنطقة ما أدى إلى "ارتفاع أسعار اللحوم والالبان والاجبان في مقابل انخفاض القدرة الشرائية للمواطن، ما ينعكس سلباً على الأمن الغذائي".

بعد نجاح التجربة، قرر الابراهيم توسيع عمله وبدأ ببيع تلك الأعلاف الجديدة لمربي المواشي والدواجن من حوله.

ويقول "نريد نشرها هنا حتى أننا فتحنا باب البيع منذ شهر ونصف الشهر وتفاجأنا بالإقبال الكبير عليها".

ويوضح "وصلت إلى إدلب في وقت كان مربو المواشي بحاجة إليها بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف التي تخطت تكاليفها مؤخراً مردود الحليب الذي تنتجه الأبقار".

قرر عمر عشا (48)، الذي يمتلك 17 رأس غنم، خوض التجربة.

ويقول النازح من حلب إلى إدلب أيضاً "اشتريت كمية صغيرة (...) وقد وفرت علي 60 في المئة من ثمن الأعلاف".

ويضيف "أفضل ما في الأمر هو أني دفعت ثمنها مرة واحدة فقط عند شرائها، ثم قمت بزراعتها في أحواض فتحولت إلى علف مجاني متجدد".

© 2020 AFP