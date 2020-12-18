بطولة ألمانيا: دورتموند ينهي العام بخسارة أمام أونيون برلين وهدف تاريخي لموكوكو

انغريت هيلزه تصوير مشترك/ا ف ب

يوسوفا موكوكو يحتفل بهدفه التاريخي في مرمى أونيون برلين كأصغر لاعب في تاريخ الدوري الألماني لكرة القدم بعمر 16 عاما و28 يوما في 18 كانون الأول/ديسمبر 2020

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برلين (أ ف ب)

أنهى بوروسيا دورتموند عام 2020 بخسارة قاسية أمام مضيفه أونيون برلين 1-2 الجمعة في افتتاح المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم والأخيرة في السنة الحالية قبل فترة التوقف الشتوية لمدة اسبوعين.

وسجل النيجيري تايو أونييه (57) ومارفين فريدريخ (78) هدفي أونيون برلين، فيما سجل اليافع يوسوفا موكوكو (60) هدف دورتموند.

وكتب موكوكو اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ البوندسليغا بعدما أصبح أصغر لاعب يسجل هدفا بعمر 16 عاما و28 يوما محطما الرقم السابق لمهاجم باير ليفركوزن فلوريان فريتس الذي هز في سن السابعة عشرة و34 يوما شباك بايرن ميونيخ في حزيران/يونيو الماضي.

وهو ثالث رقم قياسي لموكوكو بعدما بات أصغر لاعب يخوض مباراة في دوري أبطال أوروبا عندما دخل بديلا في الدقيقة 58 من المباراة ضد زينيت سان بطرسبورغ الروسي مطلع الشهر الحالي في الجولة السادسة الأخيرة من دور المجموعات عن سن 16 عاما و18 يوما، وأصغر لاعب في تاريخ البوندسليغا في 21 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي يوم احتفاله بعيد ميلاده السادس عشر.

ولم ينجح المدرب الموقت للفريق الأسود والأصفر إدين ترزيتش بتكرار انجازه الذي حققه في المرحلة السابقة خارج ملعبه عندما فاز فريقه على فيردر بريمن 2-1 الثلاثاء في أول مباراة له كمدرب لدورتموند بعد إقالة السويسري لوسيان فافر بسبب سوء النتائج.

وتجمد رصيد دورتموند عند 22 نقطة وبات مركزه الرابع مهددا من فولفسبورغ الذي يستضيف شتوتغارت الأحد، كونه يتخلف عنه بنقطة واحدة فقط، فيما رفع فريق العاصمة رصيده إلى 21 نقطة وبات خامسا بشكل موقت.

وأضاع الضيوف فرصة التقدم في الترتيب والاقتراب من باير ليفركوزن المتصدر (28 نقطة) وبايرن ميونيخ (الثاني 27 نقطة)حامل اللقب في الأعوام الثمانية الأخيرة اللذين سيتقابلان السبت في قمة المرحلة.

ويعاني دورتموند منذ فقدانه خدمات هدافه النروجي ارلينغ هالاند المصاب إذ سجل لاعبوه قبل مباراة اليوم أربعة أهداف مقابل تلقي شباكهم سبعة أهداف في ثلاث مباريات.

وتأخرت الفرصة الحقيقة الأولى للدقيقة العاشرة عندما دخل الإنكليزي جايدون سانشو إلى منطقة جزاء أونيون برلين منفردا بالحارس أندرياس لوثي الذي تصدى لتسديدته بقدمه اليمنى.

وتكررت الفرصة ذاتها لكن من الجانب الأخر حينما أبعد حارس دورتموند السويسري رومان بوركي بطريقة مشابهة تماما تسديدة خطيرة لأونييه (17).

وكاد دورتموند ينهي الشوط الاول متقدما لكن القائم الايسر ناب عن الحارس في التصدي لتسديدة اليافع موكوكو (45).

وخطف أونييه هدف السبق بضربة رأسية مخادعة بعدما انسل بين المدافعين اثر ركلة ركنية نفذها غريشا براوميل (57).

ولم ينتظر الضيوف كثيرا لادراك التعادل وتحديدا ثلاث دقائق بتسديدة قوية لموكوكو من داخل المنطقة بعدما كسر مصيدة التسلل (60).

واستعاد صاحب الأرض التقدم بسيناريو مشابه للهدف الأول، إذ نفذ سيدريك توشيرت ركلة ركنية تابعها فريدريخ غير المراقب برأسه في الزاوية العكسية (78).

وتستكمل السبت المباريات حيث يلعب أيضا ماينتس مع فيردر بريمن، بوروسيا مونشنغلادباخ مع هوفنهايم، شالكه مع أرمينيا بيليفيلد، أوغسبورغ مع أينتراخت فرانكفورت، ولايبزيغ مع كولن.

وتختتم المرحلة الأحد بمباراتي فرايبورغ وضيفه هرتا برلين، وفولفسبورغ مع شتوتغارت.

© 2020 AFP