بطولة فرنسا: البرازيلي دانتي سيبقى في صفوف نيس
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نيس (فرنسا) (أ ف ب)
اعلن المدافع البرازيلي دانتي الذي يتعافى من جراحة في ركبته، استمرار مغامرته في صفوف نادي نيس الفرنسي الى ما بعد نهاية عقده الحالي في 30 حزيران/يونيو المقبل من دون ان يحدد فترة تجديد العقد الجمعة.
وقال دانتي (37 عاما) على حسابه على تويتر "لم اكن احلم بهدية افضل في عيد الميلاد".
واضاف مدافع بايرن ميونيخ الالماني ومنتخب البرازيل سابقا "أعدكم بأنني سابذل جهودا اضافية لكي اعود اقوى".
وكان مسؤولو النادي الجنوبي اعربوا عن رغبتهم في استمرار دانتي في صفوف الفريق "على ارضية الملعب او في الخارج".
وانتقل دانتي الى نيس في اب/اغسطس 2016 وخاض في صفوفه 160 مباراة وسجل 6 اهداف ونجح في 7 تمريرات حاسمة.
© 2020 AFP