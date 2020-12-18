فرق الدوري الإنكليزي الممتاز تدخل فترة المباريات المضغوطة

يون سوبر POOL/ا ف ب

مدرب ليفربول الالماني يورغن كلوب يعطي تعليماته خلال مباراة فريقه ضد توتنهام في الدوري الانكليزي. 16 كانون الاول/ديسمبر 2020

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لندن (أ ف ب)

تدخل الفرق الانكليزية الفترة التقليدية السنوية المضغوطة بالمباريات يتعين عليها خلالها خوض اربع مراحل في غضون 12 يوما وسط منافسة محتدمة على اللقب، حيث لا يفصل بين ليفربول البطل والمتصدر الحالي وتشلسي السابع سوى 6 نقاط فقط.

ويحل ليفربول المنتشي بفوز معنوي هائل 2-1 على توتنهام احد ابرز منافسيه على اللقب هذا الموسم اقله في النصف الاول من الدوري المحلي، ضيفا على كريستال بالاس الذي انتزع تعادلا ثمينا بدوره من توتنهام الاسبوع الماضي.

وغالبا ما يقدم كريستال بالاس افضل عروضه في مواجهة الفرق القوية وخير دليل على ذلك عودته من ملعب اولدترافورد الخاص بنادي مانشستر يونايتد بفوز لافت 3-1 في الجولة الافتتاحية هذا الموسم. كما ان الفريق اللندني لم يخسر في اخر ثلاث مباريات بالفوز على وست بروميتش البيون 5-1 والتعادل مع توتنهام ووست هام بنتيجة واحدة 1-1.

واذا كان ليفربول سيدا مطلقا على ارضه منذ اكثر من 3 سنوات حيث لم يخسر في 66 مباراة تواليا على "انفيلد"، فانه حصد 7 نقاط فقط من اصل 18 ممكنة خارج ملعبه هذا الموسم ومني بخسارته الوحيدة هذا الموسم وكانت مذلة امام استون فيلا 2-7 في تشرين الاول/اكتوبر الماضي.

واعترف ظهير ايسر ليفربول الاسكتلندي اندي روبرتسون بان مهمة فريقه بالدفاع عن اللقب لن تكون سهلة هذا الموسم خلافا للموسم الماضي عندما تقدم بفارق شاسع عن اقرب منافسيه، بقوله "الصراع على اللقب محتدم جدا هذا الموسم واعتقد بانه لن يحسم الا في الامتار الاخيرة".

واضاف "حققنا فوزا معنويا كبيرا على توتنهام ويتعين علينا ان نبني عليه للاستمرار على الطريق الصحيح".

وفي ظل الاصابات الكثيرة التي طالت الفريق الاحمر لا سيما في خط الدفاع، من المتوقع ان يخوض مدرب ليفربول الالماني يورغن كلوب مباراة بالاس بتشكيلة مماثلة لتلك التي لعبت ضد توتنهام، علما بانه لم يقم باي تبديل في المباراة الاخيرة.

وكان ليفربول حقق الثنائية ضد كريستال بالاس بفوزه 2-1 في لندن و4-صفر على ملعبه في حزيران/يونيو بعد استئناف اللعب اثر توقف سببته جائحة كوفيد-19.

في المقابل، سيفتقد كريستال بالاس الى خدمات مهاجمه البلجيكي كريستيان بنتيكي الذي دافع عن الوان ليفربول سابقا، لطرده في المباراة الاخيرة نتيجة حصوله على بطاقتين صفراوين.

وتبرز مباراة توتنهام الثاني وليستر الرابع وبطل عام 2016 حيث لا تفصل سوى نقطة واحدة بينهما.

وقدم ليستر سيتي افضل عروضه خارج ملعبه هذا الموسم بفوزه في خمس من اصل ست مباريات، معتمدا على الهجمات المرتدة بقيادة هدافه جايمي فاردي صاحب 10 اهداف هذا الموسم، لكنه في المقابل خسر اربع مباريات على ارضه هذا الموسم وهو مجموع ما خسره طوال الموسم الماضي.

في المقابل، يتعين على توتنهام استعادة نغمة الانتصارات بعد تعادل وخسارة في آخر جولتين.

-يونايتد وايفرتون لمتابعة النتائج الايجابية-

ويامل مانشستر يونايتد مواصلة نتائجه الايجابية في الاونة الاخيرة بعد ان جمع 16 نقطة من اصل 18 ممكنة في آخر ست مباريات، عندما يستضيف جاره ليدز يونايتد المتقلب المستوى.

وعاد الشياطين الحمر بفوز ثمين من ارض شيفيلد يونايتد 3-2 الخميس ويحتل الفريق المركز السادس مع 23 نقطة ومباراة مؤجلة ضد بيرنلي.

وسيحاول ايفرتون بدوره مواصلة نتائجه الايجابية في الاونة الاخيرة عندما يستقبل ارسنال الجريح.

وكان ايفرتون فاز على تشلسي 1-صفر وليستر سيتي 2-صفر في اخر مباراتين له، وسيعول مرة جديدة على ثنائي خط المقدمة دومينيك كالفرت لوين متصدر ترتيب الهدافين مع 11 هدفا والبرازيلي ريتشارليسون.

في المقابل، لم يفز ارسنال في اي من مبارياته الست الاخيرة، وقد تعرض خلالها لاربع هزائم ما جعله يحتل المركز الخامس عشر. ويعود الفوز الاخير للمدفعجية الى الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر عندما تغلبوا على مانشستر يونايتد 1-صفر بركلة جزاء سجلها مهاجمهم الغابوني بيار ايميريك اوباميانغ.

© 2020 AFP