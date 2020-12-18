فورمولا وحد: هاميلتون في طريقه لتمديد عقده مع مرسيدس

سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون محتفلا بعد تتويجه بطلا للعالم لسيارات فورمولا واحد بفوزه في المركز الاول في سباق جائزة تركيا الكبرى. 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2020

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لندن (أ ف ب)

يبدو أن الساعات القليلة المقبلة ستشهد تجديد الارتباط بين فريق مرسيدس وسائقه البريطاني لويس هاميلتون المتوج هذا الموسم بلقبه السابع في بطولة العالم للفورمولا واحد، وذلك استنادا الى تغريدة على تويتر لأبطال العالم في وقت متأخر من مساء الخميس.

وتحدث الفريق الألماني في تغريدته المتأخرة التي نشرها الساعة العاشرة مساء بتوقيت غرينيتش، عن "إعلان" سيصدر "قريبا"، مشيرا الى رغبة هاميلتون بتمديد عقده من خلال صورة للأخير مع تصريح جاء فيه "أخطط للبقاء هنا العام المقبل. أريد البقاء هنا العام المقبل".

وتابع "أعتقد أننا كفريق، ما زال أمامنا الكثير للقيام به معا وتحقيقه معا، إن كان في الرياضة (فورمولا واحد) أو خارجها بشكل أكثر".

وسبق لمدير مرسيدس النمسوي توتو وولف أن أعلن بُعَيد تتويج هاميلتون باللقب العالمي السابع في مسيرته ومعادلته الرقم القياسي المسجل باسم الألماني ميكايل شوماخر بعد فوزه بسباق جائزة تركيا البحرين منتصف الشهر الماضي قبل ثلاث مراحل على ختام الموسم، أن المفاوضات مع السائق البريطاني ستبدأ في "الأيام المقبلة" من أجل تجديد عقده.

وينتهي عقد هاميلتون هذا العام، لكنه أكد بعد تتويجه باللقب العالمي رغبته بالبقاء في الفريق الألماني الذي يدافع عن ألوانه منذ 2013 وتوج معه بطلا ست مرات، بينها ألقاب المواسم الأربعة الأخيرة.

وفي مقابلة له مع هيئة الإذاعة البريطاني "بي بي سي" في منتصف الشهر الماضي، اعتبر وولف أن العودة الى مقر الفريق مع لقب عالمي سابع "لا يسمح لك بالتحدث عن عقد. لن يكون ذلك عادلا بحق الإنجاز الذي تحقق. سنمنح الأمر بضعة أيام، ثم سنبدأ الحديث بشأنه".

وتابع "علاقتنا تتجاوز الأعمال، إنها علاقة صداقة، علاقة ثقة. نحن لا نستمتع بهذا اليوم (عندما يحين الوقت) من التفاوض لأنها ستكون المرة الوحيدة من دون أهداف مشتركة (أي أن كل فريق يحاول الحصول على مكاسب لصالحه). الصفقة الأفضل ستحصل عندما يغادر كل من الطرفين وهو ليس راضيا بالكامل".

وعقب السباق الأخير للموسم الأحد في أبوظبي حيث حل ثالثا، أعرب هاميلتون أن تصل المفاوضات مع مرسيدس بشأن تمديد عقده الى نهايتها السعيدة قبل عيد الميلاد.

وهاميلتون ليس المؤثر الوحيد الذي ينتهي عقده هذا العام مع مرسيدس، بل الأمر ذاته ينطبق على وولف، لكن الرجلين فضلا سابقا تأجيل مسألة المفاوضات مع الفريق الألماني من أجل التركيز على صراع لقبي الصانعين والسائقين.

© 2020 AFP