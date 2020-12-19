الفرنسي لوران بلان مدربا للريان القطري (مصدر في النادي)

ادريان دنيس ا ف ب/ارشيف

المدرب الفرنسي لوران بلان في مباراة سان جرمان وتشلسي في 8 نيسان/ابريل 2014

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الدوحة (أ ف ب)

سيتولى مدرب منتخب فرنسا السابق لوران بلان الاشراف على الريان القطري، بحسب ما ذكر مصدر رسمي في النادي لوكالة فرانس برس السبت.

وقال المصدر ان بلان "سيتم تقديمه في مؤتمر صحافي الساعة 17:30 بالتوقيت المحلي (14:30 ت غ)، بعقد مدته 18 شهرا".

واشرف بلان (55 عاما)، بطل العالم 1998 واوروبا 2000 مع بلاده، على ناديي بوردو (2004-2007) وباريس سان جرمان (2013-2016) ومنتخب فرنسا (2010-2012).

ولم يشرف لاعب برشلونة الاسباني وانتر الايطالي ومانشستر يونايتد الانكليزي السابق على أي فريق منذ العام 2016.

ويخلف بلان الأوروغوياني دييغو أغيري الذي استقال من منصبه لاسباب خاصة بحسب ما أعلن.

على صعيد التدريب، قاد بلان بوردو الى لقب الدوري في 2009، وسان جرمان الى التتويج ثلاث مرات بين 2014 و2016. اختير افضل مدرب في الدوري الفرنسي اعوام 2008 و2015 و2016.

أعلن سان جرمان تخليه عن بلان في 27 حزيران/يونيو 2016، ومذذاك الوقت ابتعد عن المهام التدريبية.

ويحتل الريان راهنا المركز السادس في الدوري القطري بفارق 12 نقطة عن السد المتصدر بعد 9 مراحل. أحرز لقب الدوري 8 مرات، مقابل 14 للسد صاحب الرقم القياسي.

© 2020 AFP