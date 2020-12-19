الفرنسي لوران بلان يعود من منفى ذاتي مدربا للريان القطري

ادريان دنيس ا ف ب/ارشيف

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الدوحة (أ ف ب)

سيعود مدرب منتخب فرنسا السابق لوران بلان إلى مقاعد التدريب بعد منفى ذاتي لاربع سنوات، من اجل الاشراف على نادي الريان القطري، بحسب ما أعلن الاخير السبت.

كتب النادي في حساباته على مواقع التواصل "لوران بلان يصلا الريان". وكان مصدر في النادي اعلن لوكالة فرانس برس ان بلان سيوقع عقدا مدته 18 شهرا.

قال رئيس النادي الشيخ علي بن سعود آل ثاني في مؤتمر صحافي "هذه خطوة كبيرة لنا، للنادي والدولة بصفة عامة. مدرب بحجم لوران بلان كبير.. مدة العقد سنة ونصف".

ولم يشرف لاعب برشلونة الاسباني وانتر الايطالي ومانشستر يونايتد الانكليزي السابق على أي فريق منذ العام 2016، عندما قاد باريس سان جرمان المملوك قطريا الى احراز لقب كأس فرنسا على حساب مرسيليا 4-2.

قال بلان "اهدافنا عديدة. اولها رياضي برفع الريان الى اعلى مستوى. لدي فكرة عن الدوري القطري، مذ كنت اعمل في باريس. وكما تعلمون الروابط بين باريس (سان جرمان) وقطر كبيرة".

- أراد ضم براهيمي سابقا -

وكشف بلان انه عندما كان مدربا لسان جرمان "كان هناك لاعب من الريان حاليا هو (الجزائري) ياسين براهيمي رغبت في ضمه".

وكان بلان (55 عاما)، بطل العالم 1998 واوروبا 2000 مع بلاده، قد تولى تدريب ناديي بوردو (2007-2010) وباريس سان جرمان (2013-2016) ومنتخب فرنسا (2010-2012).

ويخلف بلان الملقب "بريزيدان" (الرئيس) الأوروغوياني دييغو أغيري الذي استقال من منصبه لاسباب خاصة بحسب ما أعلن.

على صعيد التدريب، قاد بلان بوردو الى لقب الدوري في 2009، وسان جرمان الى التتويج ثلاث مرات بين 2014 و2016، بعد خلافته الايطالي المميز كارلو أنشيلوتي. اختير افضل مدرب في الدوري الفرنسي اعوام 2008 و2015 و2016.

بنى بلان الذي خاض 97 مباراة دولية مع بلاده، سمعة جيدة خلال ست سنوات مع الاندية، وعُرف مع سان جرمان باسلوبه الهجومي والاستحواذ.

هناك تعين عليه قيادة تشكيلة من النجوم ضمت امثال الاوروغوياني ادينسون كافاني، الايطالي تياغو موتا والبرازيلي تياغو سيلفا.

لكن فشله في ايصال سان جرمان الى لقب قاري، دفع ادارته القطرية الى التخلي عنه واستقدام الاسباني أوناي ايمري المتوج انذاك بلقب "يوروبا ليغ" ثلاث مرات مع اشبيلية الاسباني. لكن الاخير لم يكن مصيره افضل ولم يبلغ ربع نهائي المسابقة القارية الاولى.

- 22 مليون يورو تعويض! -

أعلن سان جرمان تخليه عن بلان في 27 حزيران/يونيو 2016، فيما اشارت تقارير الى نيله تعويضا بقيمة 22 مليون يورو، ومذذاك الوقت ابتعد عن المهام التدريبية.

وقبل وصوله الى الدوحة، كانت تقارير قد ربطت بلان بتدريب اندية ليون ونيس ونانت وتورونتو الكندي وحتى برشلونة الاسباني العريق الذي احرز معه كلاعب كأس اسبانيا وكأس الكؤوس الاوروبية في 1997.

قال في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي لقناة "تي اف 1": "لا زلت أرغب بالتدريب، لكن مع مرور الوقت تضعف قناعتي بهذه الفكرة. سأعود طبعا، لكن ليس مع الكبار، ربما مع الاطفال. هناك عمل للقيام به مع الهواة".

واشتهر بلان مع منتخب بلاده عندما سجل هدف الفوز في الدور الثاني من مونديال 98 في مرمى الباراغواي (114).

وبعدما اشرف على منتخب الديوك اثر مونديال 2010 الكارثي، ترك منصبه في حزيران/يونيو 2012 بعد الخروج من ربع نهائي كأس أوروبا امام اسبانيا (صفر-2) التي احرزت اللقب لاحقا.

ويحتل الريان راهنا المركز السادس في الدوري القطري بفارق 12 نقطة عن السد المتصدر بعد 9 مراحل. أحرز لقب الدوري 8 مرات، مقابل 14 للسد صاحب الرقم القياسي.

والى براهيمي يضم الريان في صفوفه المحترفين الارجنتيني غابريال ميركادو ، العاجي يوهان بولي، الكاميروني فرانك كوم والايراني شجاع خليل زاده.

© 2020 AFP