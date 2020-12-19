بطولة إيطاليا: رونالدو يقود يوفنتوس الى وصافة موقتة

البرتو بيتسولي ا ف ب

البرتغالي كريستيانو رونالدو يسجل الهدف الثاني ليوفنتوس ضد بارما في الدوري الايطالي لكرة القدم في 19 كانون الاول/ديسمبر 2020

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بارما (إيطاليا) (أ ف ب)

قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه يوفنتوس الى وصافة موقتة وأعاده الى سكة الانتصارات بتسجيله ثنائية خلال الفوز 4-صفر على مضيفه بارما في المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الايطالي لكرة القدم السبت.

وافتتح السويدي ديان كولوسيفسكي النتيجة لبطل ايطاليا في المواسم التسعة الماضية (23)، فيما سجل رونالدو هدفيه في الدقيقتين 26 و48، قبل أن يضيف الاسباني الفارو موراتا الرابع (86).

ورفع فريق السيدة العجوز رصيده الى 27 نقطة في المركز الثاني متخلفًا بنقطة عن ميلان المتصدر الذي يحل على ساسوولو الاحد في مباراة صعبة، وبفارق الاهداف عن انتر الثالث الذي يستضيف سبيتسيا.

وكان فريق المدرب أندريا بيرلو سقط في فخ التعادل 1-1 على ارضه امام اتالانتا في المرحلة السابقة الاربعاء.

وهذا الفوز السابع ليوفنتوس مقابل ستة تعادلات هذا الموسم في "سيري أ" ولا يزال الفريق الوحيد بالتشارك مع ميلان من دون اي هزيمة.

وبات رونالدو في صدارة ترتيب الهدافين مع 12 هدفًا من 9 مباريات متفوقًا على السويدي المخضرم زلاتان ابراهيموفيتش نجم ميلان المبتعد منذ فترة بسبب الاصابة ولن يعود الى الملاعب قبل كانون الثاني/يناير والذي سجل 10 أهداف في ست مباريات.

كما أصبح أفضل لاعب في العالم خمس مرات أفضل هداف في الدوريات الخمس الكبرى في عام 2020 بعدما رفع رصيده الى 33 هدفًا في "سيري أ" خلال السنة الحالية متجاوزًا الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي (32) نجم بايرن ميونيخ الالماني الفائز الخميس بجائزة أفضل لاعب في العام التي يقدمها الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" متفوقًا على البرتغالي والنجم الارجنتيني ليونيل ميسي.

وافتتح كولوسيفسكي التسجيل عندما وصلته عرضية زاحفة من البرازيلي اليكس ساندرو عن الجهة اليسرى مرت بين جميع اللاعبين في المنطقة تابعها بيسراه على يمين الحارس لويجي سيبي (23).

وضاعف رونالدو تقدم فريقه عندما ارتقى عاليًا بطريقة رائعة بين لاعبين ليتابع برأسه عرضية من موراتا (26).

وأضاف لاعب ريال مدريد الاسباني ومانشستر يونايتد الانكليزي السابق الهدف الثالث عندما وصلته كرة من الويلزي آرون رامسي داخل المنطقة تابعها بيسراه زاحفة على يسار الحارس (48).

وكان يوفنتوس الطرف الافضل طيلة اللقاء وسجل موراتا المعار من اتلتيكو مدريد الاسباني الهدف الرابع عندما رفع البديل فيديريكو برناردسكي الكرة عن الرواق الايسر تابعها رأسية منخفضة في الشباك (86).

وفي مباراتين سابقتين من اليوم، تعادل فيورنتينا 1-1 مع ضيفه فيرونا فيما أسقط سمبدوريا ضيفه كروتوني المتذيل بنتيجة 3-2 محققًا انتصاره الثاني تواليًا.

© 2020 AFP