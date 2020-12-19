بطولة اسبانيا: ثنائية سواريز تعزز صدارة اتلتيكو مدريد

اوسكار دل بوتزو ا ف ب

مهاجم اتلتيكو مدريد الاوروغوياني لويس سواريز محتفلا بتسجيله الهدف الثاني في مرمى التشي في الدوري الاسباني لكرة القدم. 19 كانون الاول/ديسمبر 2020

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مدريد (أ ف ب)

عاد المهاجم الاوروغوياني لويس سواريز لممارسة هوايته في هزّ الشباك، فسجّل ثنائية لاتلتيكو مدريد الذي خرج فائزا على التشي 3-1 في المرحلة الرابعة عشرة من بطولة إسبانيا ليعزز صدارته.

ورفع اتلتيكو رصيده الى 29 نقطة من 12 مباراة مقابل 26 لريال سوسييداد الثاني من 14 والذي يلتقي ليفانتي لاحقا ومثلها لريال مدريد من 13 مباراة وسيلعب الاخير ضد ايبار الاحد.

وجاء هدف سواريز الاول عندما تابع كرة عرضية للظهير الانكليزي كيران تريبيير (41) والثانية من كرة مماثلة للجناح البلجيكي يانيك كاراسكو (59) ليرتقي الى صدارة ترتيب الهدافين متساويا مع مهاجم ريال سوسييداد ميكل أويارسابال وياغو اسباس من سلتا فيغو برصيد 7 اهداف.

وقلص الارجنتيني لوكاس بويه الفارق للفريق الصاعد هذا الموسم الى مصاف اندية النخبة من كرة رأسية (64)، لكن دييغو كوستا العائد من اصابة حسم النتيجة في صالح فريق العاصمة من ركلة جزاء (78).

وغاب سواريز عن الملاعب في الفترة من منتصف تشرين الثاني/نوفمبر الى الخامس من كانون الاول/ديسمبر لاصابة بفيروس كورونا المستجد، اثر تواجده في صفوف منتخب الاوروغواي خلال النافذة الدولية.

وكان سواريز ولقبه "بيستوليرو" الذي سيحتفل بعيد ميلاده الرابع والثلاثين الشهر المقبل، سجل آخر هدف له في الدوري في 7 تشرين الثاني/نوفمبر خلال فوز فريقه العريض على قادش برباعية نظيفة، وصام عن التهديف في ثلاث مباريات بعد عودته الى الملاعب لكن بفضل الثنائية التي سجلها اليوم رفع رصيده الى 150 هدفا في 200 مباراة خاضها في لا ليغا.

وعبّر سواريز عن غضب كبير من استبداله في المباراتين الاخيرتين لفريقه ضد سالزبورغ النمسوي (2-صفر) في دوري ابطال اوروبا، ثم عندما اخرجه مدربه الارجنتيني دييغو سيميوني من مباراة الدربي التي خسرها ضد ريال مدريد صفر-2 الاسبوع الماضي.

© 2020 AFP