بطولة اسبانيا: ميسي يعادل رقم بيليه كأفضل هداف مع ناد واحد وثنائية سواريز تعزز صدارة اتلتيكو

لويس جيني ا ف ب

نجم برشلونة الارجنتيني ليونيل ميسي (يسار) لحظة تسجيله برأسه الهدف رقم 643 في صفوف برشلونة ليعادل الرقم القياسي للاسطورة البرازيلي بيليه في صفوف ناد واحد. 19 كانون الاول/ديسمبر 2020

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مدريد (أ ف ب)

عادل النجم الارجنتيني ليونيل ميسي الرقم القياسي في عدد الاهداف في صفوف ناد واحد والمسجل بإسم الاسطورة البرازيلي بيليه (643 هدفا) لكن فريقه برشلونة استمر في نتائجه المخيبة بسقوطه على ارضه في فخ التعادل مع فالنسيا 2-2 ضمن المرحلة الرابعة عشرة من الدوري التي شهدت استعادة هداف اتلتيكو مدريد الاوروغوياني لويس سواريز لشهيته التهديفية من خلال ثنائية في مرمى التشي (3-1).

وسجل ميسي اهدافه ال643 في 748 مباراة رسمية اي بمعدل هدف في كل 1,16 مباراة، في حين جاءت اهداف بيليه في 757 مباراة.

وكان ميسي سجل باكورة اهدافه للنادي الكاتالوني في الاول من ايار/مايو عام 2005 في مرمى الباسيتي في الدوري المحلي (2-صفر)

وبعد ان افتتح فالنسيا التسجيل عن طريق هدف رأسي للفرنسي مختار دياكابي (29)، احتسب الحكم ركلة جزاء لبرشلونة انبرى لها ميسي وانقذها حارس مرمى فالنسيا خاومي دومينيك ووصلت الكرة الى جوردي البا اعادها عرضية ارتطمت بأحد مدافعي فالنسيا، قبل ان يتابعها أفضل لاعب في العالم ست مرات برأسه داخل الشباك من مسافة قريبة (45+4) رافعا رصيده الى 643 هدفا في صفوف فريقه.

وكان بيليه حقق هذا الانجاز خلال دفاعه عن الوان سانتوس الذي لعب في صفوفه من 1956 حتى عام 1974 قبل ان ينتقل الى نيويورك كوزموس الاميركي.

ثم منح رونالدو اراوجو التقدم لبرشلونة عندما استغل كرة وصلته داخل المنطقة فسددها على الطاير داخل الشباك (52).

بيد ان الفريق الكاتالوني فشل في المحافظة على تقدمه وتلقت شباكه هدفا حمل توقيع الاوروغوياني ماكسيميليانو غوميس الذي غمر الكرة بحرفنة داخل الشباك (69).

ورمى برشلونة بكل ثقله في الدقائق العشرين الاخيرة لكن من دون جدوى.

وأشاد مدرب برشلونة الهولندي رونالد كومان في مؤتمر صحفي مطلع هذا الاسبوع عشية المباراة ضد ريال سوسييداد متصدر الدوري في مباراة مقدّمة من المرحلة التاسعة عشرة "هذه الأرقام مثيرة للإعجاب، لن يكون لدينا لاعب بهذه الفعالية في هذا النادي. هذا هو السبب في أنه الرقم واحد".

-ثنائية سواريز-

وعاد المهاجم الاوروغوياني لويس سواريز لممارسة هوايته في هزّ الشباك، فسجّل ثنائية لاتلتيكو مدريد الذي خرج فائزا على التشي 3-1.

رفع اتلتيكو رصيده الى 29 نقطة من 12 مباراة مقابل 26 لريال سوسييداد الثاني من 14 والذي يلتقي ليفانتي لاحقا ومثلها لريال مدريد من 13 مباراة وسيلعب الاخير ضد ايبار الاحد.

وجاء هدف سواريز الاول عندما تابع كرة عرضية للظهير الانكليزي كيران تريبيير (41) والثانية من كرة مماثلة للجناح البلجيكي يانيك كاراسكو (59) ليرتقي الى صدارة ترتيب الهدافين متساويا مع مهاجم ريال سوسييداد ميكل أويارسابال وياغو اسباس من سلتا فيغو برصيد 7 اهداف.

وقلص الارجنتيني لوكاس بويه الفارق للفريق الصاعد هذا الموسم الى مصاف اندية النخبة من كرة رأسية (64)، لكن دييغو كوستا العائد من اصابة حسم النتيجة في صالح فريق العاصمة من ركلة جزاء (78).

وغاب سواريز عن الملاعب في الفترة من منتصف تشرين الثاني/نوفمبر الى الخامس من كانون الاول/ديسمبر لاصابة بفيروس كورونا المستجد، اثر تواجده في صفوف منتخب الاوروغواي خلال النافذة الدولية.

وكان سواريز ولقبه "بيستوليرو" الذي سيحتفل بعيد ميلاده الرابع والثلاثين الشهر المقبل، سجل آخر هدف له في الدوري في 7 تشرين الثاني/نوفمبر خلال فوز فريقه العريض على قادش برباعية نظيفة، وصام عن التهديف في ثلاث مباريات بعد عودته الى الملاعب لكن بفضل الثنائية التي سجلها اليوم رفع رصيده الى 150 هدفا في 200 مباراة خاضها في لا ليغا.

© 2020 AFP