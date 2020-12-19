دوري أبطال آسيا: أولسان هيونداي الكوري الجنوبي يحرز لقبه الثاني على حساب بيرسيبوليس الإيراني

كريم جعفر ا ف ب

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الدوحة (أ ف ب)

أحرز أولسان هيونداي الكوري الجنوبي لقبه الثاني في دوري أبطال آسيا في كرة القدم بعد الأول في 2012، بفوزه على بيرسيبوليس الإيراني 2-1 السبت في النهائي على استاد الجنوب بحضور جماهيري نسبي، في آخر مباريات فقاعة الدوحة الصحية.

سجل لأولسان الذي سيمثل قارة آسيا في كأس العالم للأندية المقررة في قطر ايضا في شباط/فبراير المقبل، البرازيلي جونيور نيغراو (49 و55 من ركلة جزاء) وللخاسر مهدي عبيد (45).

وهذه المرة الثانية يخسر بيرسيبوليس في النهائي بعد سقوطه أمام كاشيما انتليرز الياباني عام 2018.

وبكّر أولسان في الضغط على مرمى بيرسيبوليس، واوصله تنظيمه الى تسديدة يمينية محكمة من احد نجومه يون بيت-غارام من خارج المنطقة صدها الفائم الايسر الايراني (9).

بعدها فرصة خطيرة ثانية لهدافه البرازيلي جونيور نيغراو برأسية من حدود المنطقة الصغرى اعتلت العارضة (18).

لكن بيرسيبوليس فاجأ الكوريين قبل صافرة نهاية الشوط الاول، فسجل مهدي عبدي هدف السبق من كرة مرتدة تردد الدفاع الايراني في ايقافها، فسدد بيمناه ارضية محكمة من حدود المنطقة في الزاوية اليمنى البعيدة للحارس جو سو-هوك (45).

لكن اولسان ابى الدخول الى غرف الملابس متأخرا، فحصد ركلة جزاء بعد خطأ ارتكبه مدافعه سيد جلال حسيني على يون بيت-غارام، بعد تدخل حكم الفيديو المساعد.

تولى تسديدها نيغراو في الوقت البدل عن ضائع تصدى لها الحارس حامد لاك لكنها ارتدت الى البرازيلي (45+4).

مطلع الشوط الثاني، حصل اولسان على ركلة جزاء ثانية اثر لمسة يد على سعيد آغائي ترجمها نيغراو هذه المرة من المحاولة الاول (54)، رافعا رصيده الى 7 اهداف بالتساوي في الصدارة مع المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم النصر السعودي.

بحث بيرسيبوليس في نهاية المباراة عن ادراك التعادل، لكن اولسان صمد وحقق فوزا جديدا منحه اللقب القاري الاول بحضور رئيس الاتحاد الدولي السويسري جاني انفانتينو.

وحصل الفائز على جائزة مالية بقيمة 4 ملايين دولار اميركي.

© 2020 AFP