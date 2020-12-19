ميسي يعادل رقم بيليه كأفضل هداف مع ناد واحد (643)

نجم برشلونة الارجنتيني ليونيل ميسي (يسار) لحظة تسجيله برأسه الهدف رقم 643 في صفوف برشلونة ليعادل الرقم القياسي للاسطورة البرازيلي بيليه في صفوف ناد واحد. 19 كانون الاول/ديسمبر 2020

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مدريد (أ ف ب)

عادل النجم الارجنتيني ليونيل ميسي الرقم القياسي في عدد الاهداف في صفوف ناد واحد والمسجل بإسم الاسطورة البرازيلي بيليه (643 هدفا) بتسجيله هدف التعادل لفريقه برشلونة الاسباني في مرمى فالنسيا 1-1، السبت في المباراة المقامة حاليا على ملعب كامب نو ضمن المرحلة الرابعة عشرة من الدوري.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لبرشلونة انقذها حارس مرمى فالنسيا خاومي دومينيك ووصلت الكرة الى جوردي البا اعادها عرضية ارتطمت بأحد مدافعي فالنسيا، قبل ان يتابعها أفضل لاعب في العالم ست مرات برأسه داخل الشباك من مسافة قريبة (45+4). وكان بيليه حقق هذا الانجاز خلال دفاعه عن الوان سانتوس الذي لعب في صفوفه من 1956 حتى عام 1974 قبل ان ينتقل الى نيويورك كوزموس الاميركي.

وسجل ميسي اهدافه ال643 في 748 مباراة رسمية اي بمعدل هدف في كل 16ر1 مباراة، في حين جاءت اهداف بيليه في 757 مباراة.

وكان ميسي سجل باكورة اهدافه للنادي الكاتالوني في الاول من ايار/مايو عام 2005 في مرمى الباسيتي في الدوري المحلي (2-صفر)

وأشاد مدرب برشلونة الهولندي رونالد كومان في مؤتمر صحفي مطلع هذا الاسبوع عشية المباراة ضد ريال سوسييداد متصدر الدوري في مباراة مقدّمة من المرحلة التاسعة عشرة "هذه الأرقام مثيرة للإعجاب، لن يكون لدينا لاعب بهذه الفعالية في هذا النادي. هذا هو السبب في أنه الرقم واحد".

© 2020 AFP