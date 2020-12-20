الجزائر تبدأ التلقيح ضد كوفيد-19 في كانون الثاني/يناير (تبون)

- ا ف ب

صورة من فيديو نشره الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في صفحته على تويتر بتاريخ 13 كانون الأول/ديسمبر 2020

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الجزائر (أ ف ب)

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مساء الأحد أن بلاده ستبدأ التطعيم ضد كوفيد-19 في كانون الأول/يناير، طالبا من حكومته اختيار "اللقاح الأنسب".

وقال تبون على تويتر "أصدرتُ الأوامر للوزير الأول أن يترأس فورا اجتماعا مع اللجنة العلمية المكلفة بمتابعة الوضعية الوبائية، لاختيار اللقاح الأنسب ضد فيروس كوفيد 19، لبدء عملية التلقيح ابتداء من شهر جانفي 2021".

ولم تحدد الجزائر بعد اللقاح الذي ستستعمله.

وكان رئيس الوزراء عبد العزيز جراد أكد مؤخرا أن الجزائر "ستقتني اللقاح الخاص بفيروس كوفيد-19 الذي يتوفر على الضمانات الصحية الكافية، الأمر الذي يستدعي عدم التسرع وتفادي معالجة هذه المسألة بعشوائية".

في الأثناء يعالج المصابون بكوفيد-19 في المستشفيات بعقار هيدروكسي كلوروكين بشكل خاص.

وسُجّلت نحو 100 ألف إصابة بالفيروس في أكبر دول إفريقيا مساحةً منذ رصد أول حالة محلية في 25 شباط/فبراير، بينها 2666 وفاة وفق آخر حصيلة نشرتها وزارة الصحة الأحد.

ويقضي تبون فترة نقاهة في ألمانيا التي نقل إليها للعلاج من كوفيد-19 في 28 تشرين الأول/أكتوبر.

وفي أول ظهور علني منذ منتصف تشرين الأول/أكتوبر، وعد الرئيس الجزائري البالغ 75 عاما في فيديو نشره الأحد الماضي بالعودة إلى البلاد "في أقرب وقت".

© 2020 AFP