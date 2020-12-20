بطولة ألمانيا: هاينتس-رومينيغه يوبّخ سانيه

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برلين (أ ف ب)

اشتعل فتيل أزمة بين بايرن ميونيخ الألماني والجناح لوروا سانيه، بعدما دعا رئيس النادي البافاري كارل هاينتس-رومينيغه الدولي الألماني علانية الأحد إلى تحسين مستواه، خصوصاً مع تقديمه على أنه النجم الجديد منذ انتقاله من مانشستر سيتي الإنكليزي ولا يزال أداؤه أقل من التوقعات.

وقال رومينيغه عبر قناة "سبورت 1" الألمانية إنه "وضعنا كل ما في وسعنا" لإحضاره من سيتي الصيف الماضي مقابل مبلغ يقدر بحوالي 50 مليون، مضيفاً "عليه الآن تبرير ذلك".

وتابع أنه "لم يندمج بعد بجينات بايرن ميونيخ، يجب أن يجعل من موهبته تؤتي ثمارها، هذه هي المهمة التي أمامه".

وأضاف رئيس بايرن حامل لقب دوري أبطال أوروبا "نحن مستعدون لدعم أي لاعب، لكن لدينا متطلبات في المقابل، هذا ما يجب أن يفهمه".

وأعرب رومينيغه عن إيمانه بنجاح سانيه (24 عاماً)، لكنه أكد أنه لن يتردد في "تأديبه إذا لزم الأمر".

وتأتي هذه التصريحات غداة يوم صعب لسانيه بعد الفوز بشق الأنفس لبايرن 2-1 على باير ليفركوزن، والذي أتاح لحامل لقب الدوري بإنهاء العام 2020 في صدارة الترتيب.

ودخل سانيه المباراة بديلاً للفرنسي كينغسلي كومان الذي تعرض لإصابة، لكنه استبدل أيضاً بعد نحو 30 دقيقة من دخوله. وهو إجراء فسرته وسائل إعلام ألمانية على أنه "العقوبة القصوى" وتحذير أرسله المدرب هانسي فليك للاعبه.

وأعرب ساني عن استغرابه في نهاية المباراة. وقال لصحيفة "بيلد" إن "التبديل فاجأني في البداية، إنه شيء لم أختبره" حتى الآن.

وأضاف "لكن هذا يحدث من وقت لآخر"، مؤكدا أنه يحظى بالدعم الكامل من الفريق.

© 2020 AFP