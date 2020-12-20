بطولة إنكلترا: ليستر يلحق الخسارة الثانية تواليا بتوتنهام وينتزع منه الوصافة

أندي راين تصوير مشترك/ا ف ب

مهاجم ليستر سيتي جيمي فاردي يحتفل بهزه شباك المضيف توتنهام (2-صفر) في الدوري الانكليزي في 20 كانون الاول/ديسمبر 2020.

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لندن (أ ف ب)

الحق ليستر سيتي الخسارة الثانية تواليا بمضيفه توتنهام وانتزع منه الوصافة عندما تغلب عليه 2-صفر الأحد في المرحلة الرابعة عشرة من بطولة انكلترا لكرة القدم.

وضرب ليستر سيتي عصفورين بحجر واحد كونه استعاد توازنه عقب الخسارة امام ضيفه ايفرتون صفر-2 الاربعاء، وخطف المركز الثاني برصيد 27 نقطة بفارق أربع نقاط خلف ليفربول المتصدر وحامل اللقب.

ووجه ليستر سيتي ضربة جديدة لتوتنهام في سعيه الى المنافسة على اللقب عندما ألحق به الخسارة الثالثة هذا الموسم والثانية تواليا بعد سقوطه امام مضيفه ليفربول 1-2 الاربعاء في قمة المرحلة الثالثة عشرة، فتجمد رصيده عند 25 نقطة وتراجع الى المركز الرابع خلف إيفرتون الفائز السبت على أرسنال 2-1، وهو مهدد حتى بالتراجع الى المركز الخامس في حال فوز مانشستر يونايتد على ليدز يونايتد لاحقا.

وهو الفوز السادس لليستر سيتي في سبع مباريات خارج قواعده حتى الان حيث خسر مرة واحدة وكانت امام ليفربول صفر-3، كما انه الفريق الوحيد الذي لم يسقط في فخ التعادل حتى الان (9 انتصارات و5 هزائم).

كما ان مدربه الايرلندي الشمالي براندن رودجرز حقق فوزه الاول على مدرب توتنهام البرتغالي جوزيه مورينيو في 8 مواجهات بينهما (5 هزائم وتعادلان)، علما أن الأخير هو من قام بتعيينه للاشراف على مركز التكوين التابع لنادي تشلسي ومن بعده فريقه الرديف عندما كان البرتغالي على رأس الادارة الفنية للبلوز.

وكان ليستر الطرف الافضل في المباراة لكنه انتظر الدقيقة الأخيرة من الشوط الاول لترجمة أفضليته الى هدف من ركلة جزاء حصل عليها بعد اللجوء الى تقنية حكم الفيديو المساعد "في آيه آر" اثر عرقلة المدافع الفرنسي ويسلي فوفانا من المدافع العاجي سيرج اورييه، فانبرى لها الاختصاصي القائد جايمي فاردي بنجاح (45).

وهو الهدف الحادي عشر لفاردي هذا الموسم، فلحق بمهاجمي توتنهام الدولي الكوري الجنوبي سون هيونغ-مين وايفرتون دومينيك كالفيرت-ليوين الى المركز الثاني على لائحة الهدافين بفارق هدفين خلف المتصدر مهاجم ليفربول الدولي المصري محمد صلاح.

وفي الوقت الذي سعى فيه توتنهام لتدراك الموقف مطلع الشوط الثاني عندما دفع مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو بالدولي الويلزي غاريث بايل مكان الفرنسي تانغوي ندومبيلي، عزز جيمس ماديسون تقدم ليستر سيتي عندما تلقى كرة خلف الدفاع من فوفانا، فهيأها لنفسه بيسراه وتوغل داخل المنطقة قبل ان يسددها قوية بيمناه على يمين الحارس هوغو لوريس (48)، لكن الهدف ألغي بعد اللجوء الى تقنية حكم الفيديو المساعد بداعي التسلل.

وتابع ليستر سيتي بحثه عن التعزيز ونجح في ذلك في عندما مرر مارك البرايتون كرة عرضية داخل المنطقة فارتقى لها فاردي برأسه فوق الفرنسي موسى سيسوكو، فارتطمت بالمدافع البلجيكي توبي الدرفيريلد وتابعت طريقها داخل شباك لوريس (59).

وكاد سون يقلص الفارق بتسديدة على الطاير امام المرمى بيد ان الحارس الدنماركي كاسبر شمايكل ابعدها في توقيت مناسب قبل ان يشتتها الدفاع (70).

وتعادل برايتون مع شيفيلد يونايتد بهدف لداني ويلبيك (87) مقابل هدف لجايدون بوغل (63).

ولعب شيفيلد يونايتد بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 41 اثر طرد لاعب وسطه جون لاندسترمان.

ويلعب لاحقا مانشستر يونايتد مع ليدز يونايتد، ووست بروميتش ألبيون مع أستون فيلا.

وتختتم المرحلة الإثنين بلقاءي بيرنلي مع ولفرهامبتون، وتشلسي مع وست هام.

© 2020 AFP