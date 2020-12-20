بطولة إيطاليا: ميلان يعود الى سكة الانتصارات ويبقى أمام إنتر

اللاعب البرتغالي رافايل لياو (وسط) يحتفل بعد افتتاحه التسجيل لميلان خلال مباراته مع مضيفه ساسوولو في الدوري الايطالي لكرة القدم، ساسوولو في 20 كانون الأول/ديسمبر 2020

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روما (أ ف ب)

عاد ميلان الى سكة الانتصارات وبقي متصدرا أمام جاره اللدود إنتر، وذلك بعدما حسم مواجهته الصعبة مع مضيفه ساسوولو 2-1، أولهما بات الأسرع في تاريخ الدوري الإيطالي لكرة القدم عبر مهاجمه الدولي البرتغالي رافايل لياو، الأحد في المرحلة الثالثة عشرة.

ودخل فريق المدرب ستيفانو بيولي اللقاء على خلفية تعادلين على التوالي في المرحلتين الماضيتين، ما سمح لجاره إنتر في أن يصبح على بعد نقطة واحدة منه فقط، لكنه نجح الأحد في الخروج منتصرا من ملعب ساسوولو والبقاء أمام "نيراتسوي" الفائز بدوره على ضيفه المتواضع سبيتسيا 2-1.

ومرة أخرى، غاب النجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش عن ميلان بسبب إصابة تعرض لها في 22 الشهر الماضي، مع أنه المعطيات الأولية كانت ترجح مشاركته التي تأجلت في منتصف الأسبوع ضد جنوى (2-2).

واستأنف ابن الـ39 عاما التدريبات منذ أكثر من أسبوع، لكن لم يتم استدعاؤه لخوض مباراة جنوى، ثم غاب عن الزيارة الى ملعب ساسوولو الأحد.

وباتت مباراة الأحد الثامنة على التوالي التي يغيب عنها السويدي (خمسة في الدوري، وثلاثة في الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ").

وكان إبراهيموفيتش متصدرا ترتيب هدافي الدوري بعشرة أهداف رغم غيابه أيضا عن أربع مباريات في بداية الموسم بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد، لكن تراجع الى المركز الثالث لصالح نجمي يوفنتوس البرتغالي كريستيانو رونالدو (12) والبلجيكي روميلو لوكاكو الذي سجل الأحد هدفه الحادي عشر مع إنتر.

لكن ورغم غياب "إيبرا" وقبل أن يختتم العام بمواجهة صعبة أخرى الأربعاء على أرضه ضد لاتسيو، بقي ميلان في الصدارة بفارق نقطة عن جاره إنتر الذي واصل نتائجه المميزة في الدوري مؤخرا، بتحقيقه فوزه السادس تواليا بعد تغلبه على ضيفه سبيتسيا بهدفين سجلهما المغربي أشرف حكيمي (52) ولوكاكو (71 من ركلة جزاء)، مقابل هدف لروبرتو بيكولي في الوقت بدل الضائع (4+90).

كما ابتعد "روسونيري" مجددا بفارق اربع نقاط عن يوفنتوس حامل اللقب الذي تغلب السبت على بارما 3-صفر، محافظا في طريقه على سجله الخالي من الهزائم للمباراة الخامسة والعشرين تواليا في سلسلة هي الأطول له منذ 1993 وبدأت في آذار/مارس الماضي.

ويدين ميلان بهذا الفوز الى لياو الذي مهد أمامه الطريق بتسجيله الهدف الأول بعد 6 ثوان فقط على صافرة البداية بعد تلقيه تمريرة من لاعب الوسط التركي هاكان جالهان اوغلو، فتوغل داخل المنطقة وأسكنها الشباك مسجلا الهدف الأول التاريخي.

- لعبة مُعَدٌ لها -

ووفقاً لإحصائيات الدوري الإيطالي، يعد هدف لياو الأسرع في تاريخ الـ"سيري أ"، بعدما حط رقماً حمله باولو بوغي منذ 2 كانون الأول/ديسمبر 2001 حين سجل هدف بياتشنتسا في مرمى فيورنتينا بعد ثماني ثوان.

وتحدث بيولي عن الهدف الذي سجله لاعب ليل الفرنسي السابق البالغ 21 عاما، كاشفا بأن الهدف جاء ثمار تحضير في التمارين، بالقول "لدينا أربع أو خمسة سيناريوهات لكرة البداية وأردنا اتباع مقاربة قوية لأننا افتقدنا شيئا ما في المباريات القليلة الماضية".

وتابع في حديث لشبكة "سكاي سبورت" الإيطالية "الفضل يعود الى جالهان أوغلو، (الإسباني) إبراهيم دياز ولياو الذين قاموا بالخطوات الصحيحة. كل مباراة تعادل ثلاث نقاط، هذا ما أقوله دائما للفريق. نلعب دائما من أجل الفوز ولم نشعر بالرضى حيال التعادلين الأخيرين".

ولم ينتظر ميلان طويلا لإضافة الهدف الثاني في الدقيقة 26 عبر البلجيكي أليكسيس ساليمايكرس إُثر هجمة مرتدة وتمريرة من الفرنسي تيو هرنانديز.

وبقيت النتيجة على حالها حتى الدقيقة 89 حين قلص دومينيكو بيراردي الفارق من ركلة حرة، إلا أن ذلك لم يكن كافيا لتجنيب أصحاب الأرض هزيمتهم الثانية فقط هذا الموسم، فتجمد رصيدهم عند 23 نقطة في المركز السادس.

بالنسبة لقطب ميلانو الآخر إنتر، كان المدرب أنتونيو كونتي راضيا تماما عن "انتصارنا السادس تواليا في الدوري الإيطالي، ونحن نرحب بهذا النوع من الثبات لأنه يسمح لنا بالبقاء بين مراكز الطليعة في الترتيب".

وفي المباريات الأخرى الأحد، عمق بينيفينتو جراح جنوى القابع في المركز التاسع عشر قبل الأخير، بالفوز عليه 2-صفر، فيما تعادل تورينو مع بولونيا 1-1، وكالياري مع أودينيزي 1-1.

ويلعب لاحقا أتالانتا مع روما، ولاتسيو مع نابولي في مواجهتين من العيار الثقيل.

© 2020 AFP