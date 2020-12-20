ثمانية قتلى في انفجار سيارة مفخخة في العاصمة الأفغانية كابول (السلطات)

وكيل كوسار ا ف ب

العاصمة الأفغانية كابول في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2020

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كابول (أ ف ب)

أعلنت السلطات الأفغانية مقتل ثمانية أشخاص وجرح أكثر من 15آخرين الأحد في انفجار سيارة مفخخة في العاصمة كابول.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية طارق عريان إن "الإرهابيين نفذوا هجوما في مدينة كابول ولسوء الحظ قتل ثمانية من مواطنينا وأصيب أكثر من 15 آخرين"، موضحا أن بين الضحايا نساء وأطفالا.

وذكر مصدر يعمل في الأمن العام إن السيارة انفجرت في غرب العاصمة.

وقال مسؤول بوزارة الصحة إن "الانفجار كان قويا وسبب أضرارا جسيمة في المنازل المجاورة".

وظهرت في لقطات بثها التلفزيون سيارتان على الأقل تحترقان مع أعمدة من الدخان الأسود الكثيف.

وتشهد أفغانستان تصاعدا في أعمال العنف مع شن طالبان هجمات شبه يومية ضد القوات الحكومية في الأسابيع الأخيرة وخصوصا في المناطق الريفية، على الرغم من محادثات السلام الجارية منذ أيلول/سبتمبر في الدوحة بين المعسكرين.

وتم تعليق هذه المفاوضات حتى الخامس من كانون الثاني/يناير. ولم يتفق الجانبان بعد على جدول أعمال المحادثات.

وبموجب اتفاق منفصل مع طالبان تم التوصل إليه في شباط/فبراير في الدوحة، وافقت الولايات المتحدة على سحب جميع قواتها من أفغانستان بحلول أيار/مايو 2021 مقابل ضمانات أمنية وتعهد من المتمردين بالتفاوض مع كابول.

وكان مفاوضو طالبان في باكستان الجمعة للاجتماع مع رئيس الوزراء عمران خان الذي دعا إلى خفض العنف ووقف إطلاق النار.

© 2020 AFP