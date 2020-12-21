استعدادات وشكوك في شمال فرنسا بعد تعليق حركة المرور من بريطانيا

فرانسوا لو بريستي ا ف ب

شاحنات عند مدخل نفق القناة في كاليه بشمال فرنسا، في 17 كانون الأول/ديسمبر 2020

إعلان اقرأ المزيد

كاليه (فرنسا) (أ ف ب)

سارعت الإدارات وشركات النقل والمسافرون إلى تنظيم أنفسهم مساء الأحد في شمال فرنسا بعد إعلان الحكومة تعليق السفر من بريطانيا المتحدة لمدة 48 ساعة بسبب ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد فيما تسود حالة من عدم اليقين بشأن تطور الوضع.

وقالت إدارة منطقة أو-دو-فرانس "نقوم بعمل إعلامي لتحذير سائقي الشاحنات، تؤديه الشرطة وأفراد من قوات مكافحة الشغب في جميع أنحاء المنطقة، خصوصا عند حواجز دفع الرسوم ومناطق الاستراحة".

كما تبث رسائل توضح الوضع على لوحات معلومات الطرق السريعة.

وأضافت "في الوقت الحالي، لم نلاحظ أي مشكلة مرتبطة باختناقات مرورية. إذا لزم الأمر، سيتم تفعيل خطة إدارة حركة المرور".

وقال الأمين العام لاتحاد النقل البري في با دو كاليه (شمال) سيباستيان ريفيرا لوكالة فرانس برس "ما يهم هو التدفق من بريطانيا إلى فرنسا، لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو +ماذا سيحدث بعد 48 ساعة؟+".

وأضاف أن "بعض السائقين الفرنسيين (الموجودين في بريطانيا ) سيحاولون العودة إلى فرنسا، لكن البعض بعيد جدا عن الحدود ولا يمكنهم العبور قبل منتصف الليل".

من جانبه، قال رئيس شركة النقل "كاربانتييه" ديفيد سانيار "طلبنا من سائقينا البقاء في المنزل ريثما نحصل على المعلومات" معربا عن قلقه من أنه "إذا أغلقت الحدود في الاتجاهين، فهناك خطر بأن تشل شبكة النقل بشكل كامل مع توقف الشاحنات الآتية من كل أنحاء أوروبا في الموانئ".

© 2020 AFP