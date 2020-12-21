تخطي إلى المحتوى الرئيسي
البث المباشر
#بريكسيت
#فيروس كورونا
فرنسا
الأخبار المغاربية
الشرق الأوسط
الأكثر قراءة
احذر الأخبار الكاذبة
معلومات حول فيروس كورونا • اطلع على المعلومات الرسمية ونصائح الحكومة الفرنسية للسياح

بطولة ايطاليا: جنوى يستغني عن مدربه

نشرت في: آخر تحديث:

مدرب جنوى رولاندو ماران (يمين) يصافح مدرب ميلان ستيفانو بيولي في نهاية مباراة الفريقين في الدوري الايطالي في 16 كانون الأول/ديسمبر 2020.
مدرب جنوى رولاندو ماران (يمين) يصافح مدرب ميلان ستيفانو بيولي في نهاية مباراة الفريقين في الدوري الايطالي في 16 كانون الأول/ديسمبر 2020. فيليبو مونتيفورتي ا ف ب/ا ف ب
1 دقائق
إعلان

ميلانو (أ ف ب)

استغنى جنوى عن مدربه رولاندو ماران بعد اربعة اشهر على توليه منصبه وذلك بعد تعرضه لخسارته الثامنة هذا الموسم امام بينيفيتو صفر-2 في المرحلة الثالثة عشرة في الدوري الايطالي لكرة القدم، كما اعلن النادي الاثنين.

واصدر جنوى بيانا جاء فيه "يعلن نادي جنوى انه اعفى مدربه رولاندو ماران من منصبه. النادي يشكر المدرب وجهازه الفني على الخدمات التي قدموها".

ويحتل جنوى المركز قبل الاخير ولم يفز باي مباراة منذ ان حقق الانتصار في المرحلة الافتتاحية من الموسم الحالي في ايلول/سبتمبر الماضي.

وذكرت الصحف الايطالية ان دافيدي بارلارديني مدرب جنوى السابق قد يعود للاشراف عليه للمرة الرابعة في 10 سنوات.

© 2020 AFP

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.