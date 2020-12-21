دول خليجية تعيد تعليق الطيران وإغلاق الحدود بسبب السلالة الجديدة من كوفيد-19

فايز نورالدين ا ف ب

أول سعودية تتلقى لقاح فيروس كورونا المستجد في الرياض في 17 كانون الاول/ديسمبر 2020

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الرياض (أ ف ب)

أعلنت دول خليجية الإثنين تعليق كافة الرحلات الجوية وإغلاق حدودها البرية والبحرية بسبب ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة، دفعت دولاً أخرى في العالم إلى تعليق الرحلات الآتية من هذا البلد.

وبدأ خلال الأسابيع الأخيرة انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا في بريطانيا، كما جرى تسجيل إصابات بهذه الطفرة خارج الأراضي البريطانية، لا سيما الدنمارك وهولندا وأستراليا.

وفي الرياض، نقلت وكالة الأنباء الحكومية عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية ليل الأحد الاثنين قوله إنّ قرار إعادة الإغلاق جاء "بناءً على ما رفعته وزارة الصحة عن انتشار نوع جديد متحور من فيروس كورونا المستجد في عدد من الدول، وحتى تتّضح معلومات طبية عن طبيعة هذا الفيروس".

وأوضح المسؤول أنّ المملكة قرّرت "تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية للمسافرين - إلا في الحالات الاستثنائية - مؤقتاً لمدة أسبوع، قابلة للتمديد أسبوعاً آخر".

كما قرّرت "تعليق الدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية مؤقتًا لمدة أسبوع قابلة للتمديد أسبوعًا آخر"، مطالبة كل من عاد من دولة اوروبية ظهرت فيها السلالة الجديدة بالعزل المنزلي لمدة اسبوعين وإجراء فحص للفيروس كل خمسة أيام.

والسعودية أكثر دولة خليجية سجّلت إصابات بفيروس كورونا المستجد بلغت نحو 361 ألفا من بينها أكثر من 6100 وفاة.

- الكويت وعمان -

وحذت سلطنة عمان والكويت الإثنين حذو السعودية مع إعلانهما إغلاق حدودهما.

وقالت وكالة الأنباء العمانية "تقرر اليوم منع الدخول إلى السلطنة والخروج منها عن طريق مختلف المنافذ البريّة والجويّة والبحرية ابتداء من الساعة الواحدة من صباحِ يوم غد الثلاثاء 22 كانون الأول/ديسمبر 2020 ولمدة أسبوع".

وبحسب الوكالة فإن القرار يأتي "بناءا على ما أعلنت عنه السلطات في عدد من الدول من ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا (كوفيد 19) ووقاية لأفراد المجتمع من شدّة عدواها وسرعة انتشارها".

وأضاف البيان أنه سيتم استثناء "طائرات وسفن الشحن والشاحنات"، بينما ستستمر اللجنة المكلفة بمتابعة وضع الوباء "في متابعة الوضع الوبائي للسلالة الجديدة من فيروس كورونا وستتخذ القرارات المناسبة وفقًا لذلك".

وبعد ظهر الإثنين، أعلنت الكويت عن تعليق رحلات الطيران التجاري وإغلاق منافذها الحدودية البرية والبحرية اعتبارا من مساء الإثنين.

وقال مركز التواصل الحكومي الكويتي عبر تويتر "تعليق رحلات الطيران التجاري من وإلى مطار الكويت الدولي وإغلاق المنافذ الحدودية البرية والبحرية اعتبارا من الساعة 11:00 مساء اليوم الإثنين الموافق 21 كانون الأول/ ديسمبر 2020 حتى نهاية يوم الجمعة الموافق 1 كانون الثاني/يناير 2021".

وتسود حالة من القلق في كافة أنحاء أوروبا مع تفشي ما يبدو أنه سلالة أكثر قدرة على الانتشار من فيروس كورونا في بعض أجزاء بريطانيا.

وعلى إثر ذلك، دعت منظمة الصحة العالمية إلى مضاعفة التدابير الهادفة لاحتواء عدد الإصابات في أوروبا التي تخطى عدد الوفيات فيها 500 ألف.

وخلال الأسابيع الماضية، أطلقت عدة دول خليجية برامج تهدف للتلقيح ضد فيروس كورونا المستجد.

وسجلت دول مجلس التعاون الخليجي وهي السعودية والإمارات والبحرين وقطر والكويت وعمان حتى الآن أكثر من مليون إصابة بالفيروس بينها أكثر من 9 آلاف حالة وفاة.

© 2020 AFP