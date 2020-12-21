رواندا تعلن أنها أرسلت قوات إلى إفريقيا الوسطى 

رئيس إفريقيا الوسطى عند وصوله إلى ملعب في إطار حملة الانتخابات الرئاسية في بانغي في 19 كانون الأول/ديسمبر 2020

إعلان اقرأ المزيد

كيغالي (أ ف ب)

أعلنت وزارة الدفاع الرواندية ليل الأحد الإثنين أن رواندا أرسلت قوات إلى جمهورية إفريقيا الوسطى حيث "استهدف المتمردون" بقيادة الرئيس السابق فرنسوا بوزيزيه، جنودها الذين يعملون بتفويض من الأمم المتحدة.

وقالت الوزارة في بيان إن "الحكومة الرواندية نشرت قوة حماية في جمهورية إفريقيا الوسطى في إطار اتفاق دفاعي ثنائي"، موضحة أن هذه الخطوة جرت "ردا على استهداف وحدة قوات الدفاع الرواندية التابعة لقوة الأمم المتحدة لحفظ السلام من قبل المتمردين المدعومين من فرانسوا بوزيزيه".

ولم تذكر أي تفاصيل عن عديد القوات أو مهمتهم أو تاريخ انتشارهم.

واكتفت الوزارة بالقول إن "القوات الرواندية ستساهم أيضا في ضمان إجراء انتخابات عامة سلمية وآمنة مقررة الأحد 27 كانون الأول/ديسمبر 2020".

وأشارت وزارة الدفاع الرواندية التي اتصلت بها وكالة فرانس برس إلى بيانها الصحافي.

ورواندا من الدول الرئيسية المساهمة في بعثة الأمم المتحدة في جمهورية إفريقيا الوسطى (مينوسكا) منذ انتشارها في 2014. وتضم هذه البعثة نحو 11500 من جنود حفظ السلام.

والكتيبة الرواندية في البعثة مسؤولة خصوصا عن أمن رئيس إفريقيا الوسطى فوستين أرشانج تواديرا وحماية القصر الرئاسي.

وكانت المجموعات المسلحة الثلاث الكبرى التي تسيطر على أكثر من ثلثي أراضي جمهورية إفريقيا الوسطى، بدأت التقدم على الطرق الحيوية لتزويد العاصمة بانغي بعد إعلان اندماجها.

من جهة أخرى، اتهمت الحكومة فرانسوا بوزيزيه السبت بالاعداد "لمحاولة انقلاب" وبأنه "ينوي بشكل واضح السير مع رجاله" إلى بانغي، لكن حزبه نفى ذلك.

وبوزيزيه تولى السلطة في 2003 قبل الإطاحة به في 2013 من قبل تحالف المتمردين الذي أغرق البلاد في حرب أهلية. وقد أعلن نفسه مرشحا للانتخابات الرئاسية التي تجري مع الانتخابات التشريعية الأحد ليصبح المنافس الرئيسي لرئيس الدولة.

لكن المحكمة الدستورية أبطلت ترشيحه مشيرة إلى أنه يخضع لعقوبات تفرضها الأمم المتحدة التي تتهمه بدعم مجموعات مسلحة مسؤولة عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية".

© 2020 AFP