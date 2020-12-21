سلطنة عمان تعيد تعليق الطيران وإغلاق الحدود بسبب السلالة الجديدة من كوفيد-19

جوزيبي كاكاتشي ا ف ب

سياح يسبحون في نهر في منطقة الشرقية العمانية في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2018

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مسقط (أ ف ب)

أعلنت سلطنة عمان الإثنين تعليق الرحلات الجوية وإغلاق حدودها البرية والبحرية بدءا من الثلاثاء لمدة أسبوع واحد، على خلفية ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد.

وقالت وكالة الأنباء العمانية "تقرر اليوم منع الدخول إلى السلطنة والخروج منها عن طريق مختلف المنافذ البريّة والجويّة والبحرية ابتداء من الساعة الواحدة من صباحِ يوم غد الثلاثاء 22 كانون الأول/ديسمبر 2020 ولمدة أسبوع".

وبحسب الوكالة فإن القرار يأتي "بناءا على ما أعلنت عنه السلطات في عدد من الدول من ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا (كوفيد 19) ووقاية لأفراد المجتمع من شدّة عدواها وسرعة انتشارها".

وأضاف البيان أنه سيتم استثناء "طائرات وسفن الشحن والشاحنات"، بينما ستستمر اللجنة المكلفة بمتابعة وضع الوباء "في متابعة الوضع الوبائي للسلالة الجديدة من فيروس كورونا وستتخذ القرارات المناسبة وفقًا لذلك".

وتأثر اقتصاد السلطنة بسبب الانخفاض الحاد في عائدات النفط وتداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد في العالم.

وسجلت السلطنة حتى الآن أكثر من 127 ألف إصابة بالفيروس و 1489 حالة وفاة.

وبدأ خلال الأسابيع الأخيرة انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا في المملكة المتحدة. كما جرى تسجيل حالات خارج الأراضي البريطانية، بينها الدنمارك وهولندا وأستراليا.

وفي الخليج، حذت الكويت حذو الدول الاوروبية وقررت مساء الأحد تعليق الرحلات من وإلى بريطانيا ابتداء من الاثنين.

بينما أعلنت السعودية تعليق الرحلات الجوية وإغلاق الحدود البرية والبحرية لمدة اسبوع قابلة للتجديد.

© 2020 AFP