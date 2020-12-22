بايدن يعلن أنه سيطلب من الكونغرس خطة جديدة لمساعدة الاقتصاد

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الرئيس الاميركي المنتخب جو بايدن متحدثا في 22 كانون الاول/ديسمبر 2020

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ويلمينغتون، كارولاينا الشمالية (الولايات المتحدة) (أ ف ب)

أعلن الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن الثلاثاء أنه سيطلب العام المقبل من الكونغرس التصويت على خطة جديدة لدعم الاقتصاد الأميركي المتضرر بشدة من وباء كوفيد-19.

واعتبر بايدن في مؤتمر صحافي في ويلمينغتون (شمال شرق) أن الخطة التي تم التصويت عليها الاثنين والبالغة قيمتها 900 مليار دولار هي "خطوة أولى" لكنها لن تكون كافية.

واضاف "الكونغرس قام بعمله هذا الاسبوع. واستطيع ومن واجبي أن اطلب منهم العمل مجددا العام المقبل".

ووافق الجمهوريون والديموقراطيون الاثنين على اجراءات تشمل خصوصا توزيع شيكات على العائلات الاكثر حاجة ومساعدات للشركات الصغيرة والمدارس واعانات بطالة اضافية بقيمة 300 دولار اسبوعيا، اضافة الى مبلغ يضمن توزيعا عادلا للقاحات المضادة لكوفيد-19.

لكن الرئيس المنتخب رأى ان هذا "ليس سوى خطوة اولى. لا يزال هناك الكثير للقيام به".

وقال "علينا ان نعمل في شكل منسق بين الحزبين. بهذه الطريقة فقط لنتجاوز" الأزمة، مستعيدا رسالته لتوحيد الصفوف بعد الانقسامات التي اثارتها اربعة اعوام من ولاية دونالد ترامب.

© 2020 AFP