بطولة إسبانيا: زيدان يؤكد ان هازار "بحالة ذهنية جيدة جدا"

بيار-فيليب ماركو ا ف ب/ا ف ب

جناح ريال مدريد الدولي البلجيكي غديم هازار خلال مغادرته الملعب مصابا في المباراة ضد ديبورتيو الافيس في الدوري الاسباني في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2020.

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مدريد (أ ف ب)

أكد مدرب نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم الفرنسي زين الدين زيدان الثلاثاء أن نجمه الدولي البلجيكي إدين هازار "بحالة ذهنية جيدة جدا" رغم الإصابات المتكررة والأشهر الثمانية عشر الأولى الصعبة في النادي الملكي.

وقال زيدان في مؤتمر صحافي عشية استضافة غرناطة ضمن المرحلة الخامسة عشرة من الليغا "لم يكن الأمر سهلا بالنسبة له حتى الآن. لكنني أن أشعر بأنه جيد جدا من الناحية الذهنية، يتدرب معنا مرة أخرى بشكل منتظم للغاية. يجب أن نتعامل مع ذلك بالصبر، شيئًا فشيئًا".

وتعرض هازار (29 عاما و106 مباريات دولية) منذ انتقاله من تشلسي الانكليزي إلى ريال مدريد لمدة 5 سنوات مقابل 115 مليون يورو في صيف 2019، إلى العديد من الإصابات أغلبها في الكاحل.

وغاب البلجيكي عن بداية موسم 2020-2021 بسبب إصابة عضلية في ساقه اليمنى، ثم عاد إلى المنافسة ضد بوروسيا مونشنغلادباخ في 27 تشرين الأول/أكتوبر الماضي في الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا (2-2). ثم ثبتت إصابته بـ"كوفيد-19" في السابع من تشرين الثاني/نوفمبر، ما أبعده عن الملاعب لمدة عشرة أيام.

وتعرض الجناح الأيسر لإصابة أخرى في الفخذ الأيمن في 28 تشرين الثاني/نوفمبر في المباراة ضد ديبورتيفو ألافيس ، لكنه استأنف التدريبات مع بقية الفريق الأسبوع الماضي.

خاض خمس مباريات في مختلف المسابقات حتى الان هذا الموسم وسجل هدفين.

وأضاف زيدان إنه "قريب" من العودة الى اللعب مرة أخرى.

في المجموع، غاب هازار عن ما يقرب من خمسين مباراة في عام ونصف فقط منذ انتقاله الى صفوف الممثل الاول للعاصمة الإسبانية، علما بأنه غاب عن 20 مباراة فقط بسبب الإصابة في سبع سنوات مع تشلسي.

وتمكن زيدان يوم الجمعة الماضي من قيادة أول حصة تدريبية له مع فريقه بصفوف مكتملة للمرة الاولى منذ أكثر من عام، ولكن اعتبارًا من يوم السبت، قرر إراحة جناحه الدولي البرازيلي فينيسيوس جونيور بسبب التهاب المعدة والأمعاء وبالتالي غاب عن المباراة ضد المضيف إيبار (3-1) الأحد.

وغاب الكرواتي لوكا مودريتش الذي تعرض للاصابة في المباراة ضد ايبار حيث سجل الهدف الثاني، عن التدريبات الثلاثاء. وقال مدربه "زيزو": "نأمل ألا تكون الإصابة قوية. على أي حال، كما درجت العادة دائمًا، لن نجازف. سنرى ما إذا سيكون بإمكاننا استعادة خدمات لوكا بسرعة خلال أيام الراحة المقبلة" خلال أعياد نهاية العام.

من جهة أخرى، أكد زيدان أن إيسكو الذي تعرض للإصابة أيضا، "في حالة جيدة".

ويسعى ريال مدريد الى الحفاظ على صدارة الدوري التي يتقاسمها مع جاره أتلتيكو مدريد (29 نقطة لكل منهما) الذي يملك مباراتين مؤجلتين، ويحل ضيفا على ريال سوسييداد مساء اليوم.

© 2020 AFP