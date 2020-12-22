كأس الرابطة الانكليزية: سيتي يزيد محن ارسنال وبرنتفورد يقصي نيوكاسل

ادريان دينيس ا ف ب

مهاجم مانشستر سيتي البرازيلي غابريال جيزوس محتفلا بعد افتتاحه التسجيل في مرمى راسنال في كأس رابطة الاندية الانكليزية. 22 كانون الاول/ديسمبر 2020

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لندن (أ ف ب)

الحق مانشستر سيتي حامل اللقب في المواسم الثلاثة الماضية، خسارة ثقيلة بمضيفه ارسنال 4-1 ليزيد من محن الفريق اللندني الذي يعاني كثيرا على الصعيد المحلي حيث تعرض لثماني هزائم في 14 مباراة في الدوري، في حين حقق برنتفورد من الدرجة الاولى مفاجأة من العيار الثقيل باقصائه نيوكاسل من الدرجة الممتازة بفوزه عليه 1-صفر وبلوغه الدور نصف النهائي من كأس رابطة الاندية الانكليزية المحترفة في كرة القدم الثلاثاء.

ولا شك بأن خسارة ارسنال ستزيد الضغوطات على كاهل مدربه الاسباني ميكل ارتيتا الذي احتفل للتو بمرور عام على استلامه منصبه وربما تؤدي الى اقالته من منصبه.

استمر غياب هداف ارسنال الغابوني بيار اميريك اوباميانغ بداعي الاصابة، فشارك بدلا منه في مركز قلب الهجوم الفرنسي الكسندر لاكازيت في حين لعب البرازيلي غابريال مارتينيي العائد مؤخرا من اصابة ابعدته اشهر عدة عن الملاعب، على الجهة اليسرى.

وبكر البرازيلي غابريال جيزوس بالتسجيل لسيتي عندما سدد كرة رأسية من مسافة قريبة مستغلا كرة عرضية داخل الشباك بعد مرور 3 دقائق.

ثم اضاع جيزوس فرصة لمضاعفة النتيجة عندما انفرد بحارس ارسنال الشاب الايسلندي رونار اليكس رونارسون لكن الاخير تدخل ببراعة لانقاذ الموقف (25).

ونجح لاكازيت في ادراك التعادل لارسنال من كرة رأسية (32).

ورد سيتي التحية بقوة في الشوط الثاني بتسجيله ثلاثة اهداف في مدى 18 دقيقة بدأها الجزائري رياض محرز من ركلة حرة مباشرة فشل في التعامل معها الحارس الايسلندي فافلتت من يديه وتهادت داخل الشباك (55)، ثم اضاف فيل فودن الثاني بتسديدة قوية (59) قبل ان يختتم المدافع الفرنسي ايميريك لابورت مهرجان الاهداف بكرة رأسية (73).

-مفاجأة برنتفورد-

وفي المباراة الثانية بين برنتفورد ونيوكاسل، سجل جوش داسيلفا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 66.

وهي المرة الأولى التي يبلغ فيها برنتفورد هذا الدور في تاريخه علما بانه اخرج ثلاثة اندية اخرى من الدرجة الممتازة هي وست برميتش البيون وساوثمبتون وفولهام، في طريقه الى المربع الذهبي.

وكان برنتفورد قاب قوسين او ادنى من الصعود الى الدرجة الممتازة في نهاية الموسم الماضي لكنه خسر مباراة الملحق ضد فولهام.

في المقابل، كان نيوكاسل الذي عانى من اصابة عدة في صفوفه بفيروس كورونا المستجد، يمني النفس في بلوغ اول نصف نهائي في مسابقات الكأس المحلية منذ موسم 2004-2005 عندما خاض نصف نهائي كأس الاتحاد الانكليزي.

يذكر ان نيوكاسل لم يحرز اي لقب محلي منذ احرازه كأس الاتحاد الانكليزي عام 1955.

ويختتم الدور ربع النهائي الاربعاء، فيلتقي ايفرتون مع مانشستر يونايتد وستوك سيتي مع توتنهام.

© 2020 AFP