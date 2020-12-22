ملادينوف يبلغ غوتيريش بأنه لن يتمكن من تولي منصب المبعوث الاممي الى ليبيا

مناحيم كاهانا ا ف ب/ا ف ب

المنسّق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف خلال مؤتمر صحافي في القدس في 25 حزيران/يونيو 2020.

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الامم المتحدة (الولايات المتحدة) (أ ف ب)

أبلغ الدبلوماسي البلغاري نيكولاي ملادينوف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بأنّه لن يتمكّن من تولّي منصب المبعوث الأممي إلى ليبيا العام المقبل، بحسب ما قال متحدّث باسم المنظّمة الدوليّة الثلاثاء.

يشغل ملادينوف (48 عاماً) منصب مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط منذ 2015.

وكان مجلس الأمن الدولي أعطى في الآونة الأخيرة غوتيريش الضوء الأخضر لتعيين ملادينوف مبعوثًا إلى ليبيا خلفًا للّبناني غسان سلامة الذي استقال من منصبه في آذار/مارس لدواع صحّية.

لكنّ ملادينوف أبلغ غوتيريش بأنّه سيستقيل من الأمم المتحدة عندما تنتهي وظيفته الحاليّة في 31 كانون الأول/ديسمبر، بحسب ما قال المتحدّث باسم المنظّمة ستيفان دوجاريك.

وأوضح دوجاريك أنّ "ملادينوف أبلغ الأمين العام في رسالة، بأنّه اتّخذ هذا القرار لأسباب شخصيّة وعائليّة"، مضيفًا أنّ الأمم المتحدة تبحث عن مرشّحين محتملين" لكنّ المبعوثة بالإنابة ستيفاني ويليامز ستبقى في المنصب في الوقت الحالي.

ووقعت ليبيا ضحية الفوضى والتدخلات الخارجية منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، وتشهد نزاعا بين سلطتين: حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة والتي تتخذ طرابلس مقرا، وسلطة في شرق البلاد يدعمها خليفة حفتر.

© 2020 AFP