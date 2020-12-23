الدوري الاميركي للمحترفين: كليبرز يفسد فرحة ليكرز ويهزمه في اليوم الافتتاحي

Harry How GETTY IMAGES NORTH AMERICA/عيتي عبر ا ف ب

نجما لوس انجليس ليكرز ليبرون جيمس (يسار) وانتوني ديفيس يحاولان التقاط الكرة امام محاولة سيرج ايباكا من لوس انجليس كليبرز خلال لقاء الفريقين في افتتاح الدوري الاميركي لكرةالسلة. 22 كانون الاول/ديسمبر 2020

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لوس انجليس (أ ف ب)

افسد لوس انجليس كليبرز فرحة جاره لوس انجليس ليكرز الفائز بلقب الدوري الاميركي في كرة السلة للمحترفين في تشرين الاول/اكتوبر الماضي، بالفوز عليه 116-109 في اليوم الافتتاحي من موسم 2020-2021 الذي شهد عودة ناجحة لنجم بروكلين نتس كيفن دورانت بعد غياب عن الملاعب دام سنة ونصف بداعي الاصابة.

وكما جرت العادة، وزعت الخواتيم الماسية على لاعبي الفريق البطل الموسم الماضي قبل بداية المباراة وقد حفر عليها عبارة "كوبي، هذا من اجلك" تكريما لاسطورة الفريق كوبي براينت الذي قضى في حادث تحطم طائرة هليكوبتر في كانون الثاني/يناير الماضي. واقيمت الاحتفالات في غياب الجمهور لكن مع وجود بعض من افراد عائلات الفريق البطل.

وكان ليكرز توج باللقب بفوز على ميامي هيت 4-2 في الدور النهائي في موسم استثنائي استمر حتى تشرين الاول/اكتوبر الماضي بسبب جائحة كوفيد-19.

وفرض بول جورج الذي جدد عقده مع كليبرز قبل 10 ايام على مدى اربع سنوات جديدة مقابل 226 مليون دولار كما ذكرت تقارير صحافية، نفسه نجما للمباراة بتسجيله 33 نقطة بينها 23 في الشوط الثاني. واضاف كواهي لينارد 26 نقطة لكليبرز الذي يريد نسيان خروجه الموجع في نصف نهائي المجموعة الغربية امام دنفر ناغتس عندما تقدم عليه 3-1 قبل ان يخسر امام 3-4.

وقال "دخلت ايقاع المباراة بسرعة ونجحت في مساعدة الفريق على الفوز. صوبت باتجاه السلة كلما سنحت لي الفرصة".

في المقابل اكتفى جيمس بتسجيل 22 نقطة مع 5 متابعات ومثلها تمريرات حاسمة واضاف زميله انتوني ديفيس 18 نقطة مع 7 تمريرات حاسمة ومثلها متابعات.

وقلل جيمس من اهمية الخسارة في المباراة الافتتاحية بقوله "انها المباراة الاولى، الامتحان الاول بالنسبة لنا. لم نتدرب سويا كمجموعة سوى في الايام التسعة الماضية".

واستهل كليبرز المباراة بقوة وتقدم على منافسه بفارق 22 نقطة في احدى مراحل الربع الاول، لكن ليكرز نجح في تقليص الفارق الى نقطتين في نهاية الشوط الاول (56-54).

وظلت النتيجة متقاربة وتعادل الفريقان 75-75 قبل خمس دقائق على نهاية الربع الثالث قبل ان يفرض كليبرز افضليته في الربع الاخير ويحسم النتيجة في صالحه.

-عودة ناجحة لدورانت-

وفي مباراة ثانية اقيمت في اليوم الافتتاحي، قاد النجم العائد من اصابة ابعدته طوال الموسم الماضي كيفن دورانت بروكلين نتس الى الفوز على فريقه السابق غولدن ستايت ووريرز 125-99 بتسجيله 22 نقطة في 25 دقيقة فقط.

واصيب دورانت في وتر اخيل وخضع لعملية جراحية في المباراة الخامسة من الدور النهائي في 10 حزيران/يونيو عام 2019 بين غولدن ستايت وتورونتو رابتورز قبل ان يوقع للانتقال الى نتس، ولم يخض في صفوف الاخير اي مباراة الموسم الماضي علما بانه توج بطلا للدوري مرتين عامي 2017 و2018.

وقال دورانت "شعرت بحالة جيدة، كان الامر مماثلا في المباريات التجريبية، انا سعيد لكوننا حققنا الفوز في مباراتنا الاولى".

ولقي دورانت الاشادة من مدرب غولدن ستايت ستيف كير بقوله "الطريقة التي يلعب فيها مخيفة لباقي الفرق. لم اجد اي فارق بين ما كان يحققه قبل 18 شهرا (قبل الاصابة) وما اشاهده الان".

واضاف نجم الفريق الاخر كايري ايرفينغ 26 نقطة مع 4 متابعات ومثلها تمريرات حاسمة.

اما افضل مسجل في صفوف غولدن ستايت فكان ستيفن كوري الذي خاض خمس مباريات فقط الموسم الماضي بعد اصابته بكسر في ذراعه وسجل 20 نقطة.

واشرف على نتس النجم الكندي السابق ستيف ناش في اول مهمة له في معترك التدريب علما بانه اختير افضل لاعب في الدوري مرتين عامي 2005 و2006 في صفوف فينيكس صنز.

بدوره اشاد ناش باداء دورانت بقوله "لقد كان مدهشا لكني لا اريد الضغط عليه لا سيما بانه لم يخض اي مباراة تنافسية على مدى 18 شهرا".

ويشهد الدوري هذا الموسم اقامة 72 مباراة في الموسم العادي بدلا من 82 وستقام الأدوار الاقصائية في أيار/مايو والدور النهائي في تموز/يوليو، قبل انطلاق دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو (23 تموز/يوليو - 8 آب/أغسطس)، الهدف الآخر للعديد من النجوم الدوليين.

© 2020 AFP