الدوري الاميركي للمحترفين: ليكرز يستهل حملة الدفاع عن اللقب بخسارة امام جاره كليبرز

Harry How GETTY IMAGES NORTH AMERICA/عيتي عبر ا ف ب

نجما لوس انجليس ليكرز ليبرون جيمس (يسار) وانتوني ديفيس يحاولان التقاط الكرة امام محاولة سيرج ايباكا من لوس انجليس كليبرز خلال لقاء الفريقين في افتتاح الدوري الاميركي لكرةالسلة. 22 كانون الاول/ديسمبر 2020

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لوس انجليس (أ ف ب)

استهل لوس انجليس ليكرز بقيادة نجمه ليبرون جيمس حملة الدفاع عن لقبه بطلا للدوري الاميركي للمحترفين في كرة السلة، موسم 2020-2021 بالخسارة امام جاره لوس انجليس كليبرز 109-116.

وكان ليكرز توج باللقب بفوز على ميامي هيت 4-2 في الدور النهائي في موسم استثنائي استمر حتى تشرين الاول/اكتوبر الماضي بسبب جائحة كوفيد-19.

وفرض بول جورج الذي جدد عقده مع كليبرز قبل 10 ايام على مدى اربع سنوات جديدة مقابل 226 مليون دولار كما ذكرت تقارير صحافية، نفسه نجما للمباراة بتسجيله 33 نقطة بينها 23 في الشوط الثاني. واضاف كواهي لينارد 26 نقطة لكليبرز الذي يريد نسيان خروجه الموجع في نصف نهائي المجموعة الغربية امام دنفر ناغتس عندما تقدم عليه 3-1 قبل ان يخسر امام 3-4.

في المقابل اكتفى جيمس بتسجيل 22 نقطة مع 5 متابعات ومثلها تمريرات حاسمة واضاف زميله انتوني ديفيس 18 نقطة مع 7 تمريرات حاسمة ومثلها متابعات.

وفي مباراة ثانية اقيمت في اليوم الافتتاحي، قاد النجم العائد من اصابة ابعدته طوال الموسم الماضي كيفن دورانت فريقه بروكلين نتس الى الفوز على فريقه السابق غولدن ستايت ووريرز 125-99 بتسجيله 22 نقطة في 25 دقيقة فقط.

واصيب دورانت في وتر اخيل وخضع لعملية جراحية في المباراة الخامسة من الدور النهائي عام 2019 بين غولدن ستايت وتورونتو رابتورز ولم يخض اي مباراة الموسم الماضي علما بانه توج بطلا للدوري مرتين عامي 2017 و2018.

واضاف نجم الفريق الاخر كايري ايرفينغ 26 نقطة مع 4 متابعات ومثلها تمريرات حاسمة.

واشرف على نتس النجم الكندي السابق ستيف ناش في اول مهمة له في معترك التدريب علما بانه اختير افضل لاعب في الدوري مرتين عامي 2005 و2006 في صفوف فينيكس صنز.

ويشهد الدوري هذا الموسم اقامة 72 مباراة في الموسم العادي بدلا من 82 وستقام الأدوار الاقصائية في أيار/مايو والدور النهائي في تموز/يوليو، قبل انطلاق دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو (23 تموز/يوليو - 8 آب/أغسطس)، الهدف الآخر للعديد من النجوم الدوليين.

© 2020 AFP