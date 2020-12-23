بطولة فرنسا: ريمون دومينيك مدرباً لنانت

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رين (فرنسا) (أ ف ب)

سيقود المدرب السابق للمنتخب الفرنسي ريمون دومينيك فريق نانت لكرة القدم حتى نهاية الموسم، عائداً إلى التدريب للمرة الأولى منذ فشله مع الديوك في مونديال 2010 في جنوب أفريقيا، بحسب ما أفاد مصدر في النادي الفرنسي الأربعاء.

من جهة ثانية، أكد متحدث باسم النادي لوكالة فرانس برس أنه لم يتم التوقيع على أي شيء بعد.

وبذلك، سيصبح دومينيك المدرب الخامس عشر لنانت، من دون احتساب المدربين الموقتين، منذ وصول الرئيس فالديمار كيتا في العام 2007.

لكن الطابع الرسمي لن يضفى على التعيين قبل الخميس، خصوصاً وأن نانت الذي يحتل المركز الخامس عشر في ترتيب الدوري، سيحل ضيفاً على ليون الثاني مساء الأربعاء.

ويتعين على دومينيك (68 عاماً) الحصول على إعفاء من دوري الدرجة الأولى الفرنسي يتيح له التدريب بعد تجاوزه سن الخامسة والستين القانونية.

وستكون هذه تجربة التدريب الأول لدومينيك منذ إضراب اللاعبين الفرنسيين في كنيسنا (جنوب إفريقيا) خلال كأس العالم 2010، والذي أدى إلى خروج الديوك من الدور الأول.

وأثارت شائعة وصول دومينيك إلى نانت انتقادات عدة من المشجعين على وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصاً وأنهم مستاؤون للغاية منذ سنوات من إدارة كيتا.

© 2020 AFP