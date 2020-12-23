ترامب يرفض خطة الكونغرس لإنعاش الاقتصاد ويعتبرها "عارا"

دونالد ترامب في 05 كانون الأول/ديسمبر 2020

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واشنطن (أ ف ب)

رفض الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء الثلاثاء حزمة التحفيز الاقتصادي البالغة نحو 900 مليار دولار التي اعتمدها الكونغرس ووصفها بأنها "عار"، داعيا إلى زيادة قيمة الشيكات المخصصة للعائلات.

وقال ترامب في تسجيل فيديو عبر تويتر "أطلب من الكونغرس تعديل مشروع القانون هذا، ورفع مبلغ 600 دولار القليل بشكل يبعث على السخرية، إلى ألفين أو أربعة آلاف دولار للزوجين".

وأضاف "أدعو الكونغرس إلى التخلص من العناصر غير الضرورية والمُكلِفة في مشروع القانون هذا أيضا".

كان المشرعون الأميركيون صادقوا الاثنين على خطة لدعم الأسر والشركات المتضررة من تداعيات أزمة وباء كوفيد-19، قيمتها 900 مليار دولار واعتُبرت ضرورية جداً لإعادة تحريك عجلة أكبر اقتصاد في العالم، لكنّ هذه الخطة لا يمكنها أن تدخل حيز التنفيذ بدون توقيع الرئيس.

وأوضح ترامب في تسجيل الفيديو أنه ليس مستعدا لتوقيع النص بالأحرف الأولى بدون التغييرات المطلوبة.

وطلب ترامب أن يرسل إليه اقتراح قانون معدل "مناسب" وإلا سيكون على "الإدارة المقبلة" تبني خطة الإنعاش. واضاف الملياردير الذي يرفض حتى الآن الاعتراف بفوز خصمه الديموقراطي جو بايدن في الانتخابات الأخيرة، أن "هذه الإدارة قد تكون أنا".

وتابع "هذا عار فعلا"، مع أن البيت الأبيض شارك في المفاوضات على النص عن طريق وزير الخزانة ستيفن منوتشين.

وقال الرئيس الأميركي "يسمى قانون كوفيد للمساعدة لكن لا علاقة له نهائيا بكوفيد"، مشيرا إلى المساعدات الواردة في القانون لكمبوديا أو بورما والتمويل المخصص للجيش المصري الذي قال إنه "سيذهب ويشترى معدات عسكرية روسية بشكل شبه حصري".

وتحدت رئيسة مجلس النواب الديموقراطية نانسي بيلوسي الرئيس الجمهوري ومعسكره تنفيذ ما ورد في تسجيل الفيديو. وقالت إن "الجمهوريين رفضوا مرارا تحديد المبلغ الذي يريده الرئيس من الشيكات المباشرة. الآن يقول الرئيس إنه موافق على ألفي دولار".

وأضافت في تغريدة ردا على ترامب أن "الديموقراطيين بالإجماع مستعدون لطرح ذلك في الكونغرس هذا الأسبوع ولنفعل ذلك".

من جهته، أكد السناتور الجمهوري ليندسي غراهام أنه من الضروري أن تدخل خطة المساعدة حيز التنفيذ وإن كانت "غير كاملة". وكتب على تويتر "كلما بكرنا في ذلك كان الأمر أفضل".

- بايدن سيطلب خطة أخرى -

ووافق الجمهوريون والديموقراطيون الأحد على اجراءات تشمل خصوصا توزيع شيكات على العائلات الاكثر حاجة ومساعدات للشركات الصغيرة والمدارس واعانات بطالة اضافية بقيمة 300 دولار اسبوعيا، اضافة الى مبلغ يضمن توزيعا عادلا للقاحات المضادة لكوفيد-19.

ودخل أكبر اقتصاد في العالم في ركود اقتصادي عميق في الربيع، هو الأسوأ منذ الركود المسجّل في ثلاثينات القرن الماضي، بسبب توقف الأنشطة لاحتواء الوباء الذي تسبب ببطالة واسعة النطاق.

واستأنف الوباء تفشيه في الخريف، متسبباً بوقف التوظيف والنشاط اللذين بدآ في الصيف.

أعلن الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن الثلاثاء أنه سيطلب العام المقبل من الكونغرس التصويت على خطة جديدة لدعم الاقتصاد الأميركي.

وقال بايدن في مؤتمر صحافي في ويلمينغتون (شمال شرق) إن الخطة التي تم التصويت عليها الاثنين والبالغة قيمتها 900 مليار دولار هي "خطوة أولى" لكنها لن تكون كافية.

واضاف أن "الكونغرس قام بعمله هذا الاسبوع. واستطيع ومن واجبي أن اطلب منهم العمل مجددا العام المقبل".

وأكد بايدن "علينا ان نعمل بشكل منسق بين الحزبين. بهذه الطريقة فقط نتجاوز" الأزمة، مكررا رسالته لتوحيد الصفوف بعد الانقسامات التي اثارتها اربعة اعوام من ولاية دونالد ترامب.

© 2020 AFP