انتشال عشرين جثة لمهاجرين غير قانويين قبالة السواحل التونسية

حسام زواري ا ف ب

مركب المهاجرين يتم سحبه قبالة السواحل التونسية في 13 تشرين الأول/أكتوبر 2020

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تونس (أ ف ب)

انتشلت قوات خفر السواحل التونسية الخميس جثث عشرين مهاجرا غير قانوني من افريقيا جنوب الصحراء قبالة سواحل محافظة صفاقس (وسط) اثر غرق مركبهم، كما أعلنت وزارة الدفاع التونسية لوكالة فرانس برس.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع محمد زكري لوكالة فرانس برس ان خمسة مهاجرين تم انقاذهم ولا تزال عمليات البحث عن آخرين متواصلة.

وأفاد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية خالد الحيوني فرانس برس انه تم "انتشال 15 جثة لمهاجرين حتى الآن" وتم انقاذ خمسة آخرين.

وانطلق المهاجرون في رحلتهم من سواحل منطقة سيدي منصور بصفاقس في اتجاه السواحل الايطالية، وفقا للحيوني.

ومنتصف كانون الاول/ديسمبر الحالي أنقذت قوات خفر السواحل التونسية 93 مهاجرا غالبيتهم من جنسيات افريقية قبالة السواحل الجنوبية للبلاد، على ما افادت وزارة الدفاع التونسية آنذاك.

وتتواصل عمليات الهجرة من تونس إلى أوروبا خصوصا في اتجاه سواحل إيطاليا حيث يأمل المهاجرون في إيجاد وظائف وآفاق عيش أفضل هروبا من تداعيات الأزمة المرتبطة بفيروس كورونا المستجد على اقتصاد البلاد.

ومنذ بداية 2020 حتى منتصف أيلول/سبتمبر، جرى اعتراض 8581 شخصا أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا بحرا انطلاقا من السواحل التونسية، بحسب أرقام وزارة الداخلية. وبين هؤلاء 2104 أجانب وغالبيتهم من جنسيات افريقيا جنوب الصحراء.

وتبين احصاءات وكالة فرونتكس الاوروبية ان عدد الرحلات غير القانونية تضاعف خلال الاشهر العشرة الفائتة ليصل الى 28,400 وان اثنين من بين خمسة مهاجرين من التونسيين.

وتمثل الهجرة أحد الملفات الحساسة التي يبحث فيها المسؤولون الأوروبيون والتونسيون وخصوصا اثر تزايد عدد المهاجرين من جنسيات افريقية ممن يصلون الى تونس ويحاولون عبور المتوسط.

© 2020 AFP