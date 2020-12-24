بطولة إنكلترا: أبراهام يجلب الكثير لتشلسي بحسب مدربه لامبارد

لي سميث تصوير مشترك/ا ف ب

مدرب تشلسي فرانك لامبارد يهنئ مهاجمه تامي أبراهام عقب المباراة ضد نيوكاسل في الدوري الانكليزي في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2020.

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لندن (أ ف ب)

أكد مدرب تشلسي خامس الدوري الإنكليزي لكرة القدم فرانك لامبارد أن مهاجمه الواعد تامي أبراهام يجلب الكثير للنادي اللندني، لكنه لا يزال بحاجة إلى مواصلة العمل لإحراز مزيد من التقدم.

وأصبح أبراهام (23 عامًا) ثاني أصغر لاعب في تشلسي يسجل 20 هدفًا في الدوري الممتاز، خلف نجمه السابق البلجيكي إيدن هازار المنتقل الى ريال مدريد صيف العام الماضي، ولك بتسجيله ثنائية في المباراة التي فاز فيها على جاره وست هام يونايتد 3-صفر الاثنين في ختام المرحلة الرابعة عشرة.

كانت هذه أول ثنائية لأبراهام منذ أيلول/سبتمبر 2019، فرفع غلته إلى 20 هدفا في 47 مباراة في البريمرليغ، بينها خمسة أهداف هذا الموسم.

وأضاف لامبارد "أنا سعيد جدا بمستواه إنه يجلب لنا الكثير. لقد رأينا تلك الليلة ضد وست هام وشاهدنا ذلك هذا الموسم كلما لعب".

وتابع "لقد قدم لنا تامي و(الفرنسي) أوليفييه جيرو الكثير بطريقتهما الخاصة في أوقات مختلفة. الآن عليه فقط مواصلة العمل ومواصلة التطور. كان الموسم الماضي بمثابة إنجاز حقيقي بالنسبة له من حيث الدوري الإنكليزي الممتاز وكونه صاحب الرقم تسعة في تشلسي، وهناك المزيد من العمل الذي يمكنه القيام به. أنا سعيد جدا معه".

ويحتل تشلسي المركز الخامس بفارق ست نقاط فقط خلف ليفربول المتصدر قبل المباريات المضغوطة المقررة في فترة العيدين (الميلاد ورأس السنة). ويحل تشلسي ضيفا على جاره أرسنال السبت، قبل أن يستضيف أستون فيلا الإثنين، ومن بعد مانشستر سيتي في الثالث من كانون الثاني/يناير المقبل.

ويعاني أرسنال الامرين هذا الموسم حيث تفصله أربع نقاط فقط عن مراكز الهبوط مما يشكل ضغطًا كبيرًا على مدربه الشاب الاسباني ميكيل أرتيتا.

وخلافا لمدرب وست بروميتش ألبيون سام ألاردايس الذي أكد أن أرسنال الذي يحقق أسوأ بداية له في الدوري منذ موسم 1974-1975، يواجه خطر الهبوط في حال استمرار نتائجه المخيبة، قال لامبارد "لا أريد الحديث عن معركتهم، إنهم مجرد فريق جيد مع مدرب جيد".

وأضاف "لقد حققوا بعض النتائج الصعبة مؤخرًا، لكن الطريقة العامة للدوري الممتاز هذا الموسم لكل فريق كانت غير متسقة أكثر مما كانت عليه في المواسم السابقة على الأرجح لمعظم الفرق".

وتابع "لا يهمني بالضبط أين هم، ما يقلقني هو قيمة الفريق المنافس، من حيث الجودة، وهم فريق عالي الجودة".

© 2020 AFP