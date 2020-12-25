انفجار قوي في مدينة ناشفيل الأميركية نسبته الشرطة إلى "فعل متعمد"

صورة موزعة قسم شرطة ناشفيل/ا ف ب

ناشفيل بعيد وقوع انفجار قوي في 25 كانون الأول/ديسمبر 2020

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واشنطن (أ ف ب)

هز انفجار قوي صباح الجمعة مدينة ناشفيل في ولاية تينيسي الأميركية، في فعلٍ يبدو "متعمداً"، وفق شرطة المدينة الواقعة في جنوب الولايات المتحدة.

ووقع الانفجار الساعة 06,30 (12,30 ت غ)، مسفراً عن أضرار مادية كبيرة في واجهات المحلات القريبة.

واقتلعت أشجار من مكانها فيما اندلعت النيران بسيارتين على الأقل، أحداهما مرتبطة بالانفجار وفق الشرطة.

وشعر السكان بالانفجار على بعد كيلومترات من مكان وقوعه. وقالت الشرطة في تغريدة إن الانفجار "يبدو ناجماً عن فعل متعمد".

وأصيب ثلاثة أشخاص على الأقل بجروح طفيفة ونقلوا إلى المستشفى، وفق ما نقلت وسائل إعلام عن قسم الإطفاء.

ووقع الانفجار في شمال وسط المدينة قرب مبنى يعد من أحد معالم عاصمة موسيقى الكانتري، وتطلق عليه تسمية "برج باتمان" بسبب هندسته الخارجية. وطوقت قوات الأمن الحي.

© 2020 AFP