مقتل ستة مسلّحين أجانب في الضربات الإسرائيلية على سوريا (المرصد)

ستر ا ف ب/ارشيف

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بيروت (أ ف ب)

أسفرت ضربات صاروخية إسرائيلية على سوريا عن مقتل ستة مقاتلين مدعومين من إيران الجمعة، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وذكر المرصد أن جميع القتلى مسلّحون غير سوريين يقاتلون إلى جانب قوات الرئيس بشار الأسد، بحسب المرصد.

وأفاد مدير المرصد رامي عبد الرحمن أن الصواريخ التي أطلقت من فوق الأراضي اللبنانية ضربت مواقع خاضعة لسيطرة مسلحين مدعومين من إيران في منطقة مصياف في محافظة حماه.

ودمّرت الصواريخ "مستودعات ومراكز لتصنيع صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى تابعة للمليشيات الإيرانية في منطقة البحوث العلمية +معامل الدفاع+ ضمن منطقة الزاوية بريف مصياف"، بحسب المرصد.

وأفاد الجيش الإسرائيلي أنه لن يعلّق على التقارير الواردة في وسائل إعلام أجنبية.

وذكر المرصد أن مستودعات عسكرية ضمن "معامل الدفاع" في ريف مصياف تعرّضت لقصف إسرائيلي في السنوات الأخيرة أسفر عن خسائر بشرية ومادية.

وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن الدفاعات الجوية السورية اعترضت الجمعة صواريخ اطلقتها اسرائيل واستهدفت مصياف.

وقالت الوكالة ان "دفاعاتنا الجوية تصدت لعدوان إسرائيلي في منطقة مصياف".

وبث التلفزيون الرسمي السوري لقطات قال إنها تُظهر تصدي الدفاعات الجوية للهجوم الاسرائيلي.

وسُمع صوت تحليق الطيران الإسرائيلي في الأجواء اللبنانية.

وشنّت إسرائيل مئات الغارات على سوريا منذ اندلاع النزاع عام 2011. واستهدفت قوات حكومية وأخرى إيرانية ومقاتلين من حزب الله اللبناني.

ونادرا ما تؤكد اسرائيل عملياتها العسكرية في سوريا لكنها تقول إن الوجود العسكري الايراني الداعم للرئيس بشار الأسد يشكل تهديدا ستواصل الرد عليه.

© 2020 AFP