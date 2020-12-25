نتانياهو يدعو الملك المغربي لزيارة اسرائيل (بيان)

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صورة وزعتها السفارة الاميركية في المغرب في 22 كانون الاول/ديسمبر 2020 تظهر والي العاصمة المغربية مستقبلا الوفد الاميركي والاسرائيلي بعيد وصوله الى مطار الرباط

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القدس (أ ف ب)

أجرى رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو اتصالا هاتفيا بالملك المغربي محمد السادس وجه خلاله نتانياهو الدعوة للعاهل المغربي لزيارة اسرائيل، وفق ما أعلن مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي الجمعة.

وتأتي الأنباء عن المكالمة الهاتفية بين الزعيمين بعد ثلاثة أيام على توقيع وفد اسرائيلي اتفاق تطبيع مع المغرب برعاية اميركية في الرباط.

وجاء في بيان لمكتب نتانياهو أن "الزعيمين تبادلا التهاني بشأن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين والتوقيع على الإعلان المشترك مع الولايات المتحدة والاتفاقات الثنائية بين اسرائيل والمغرب".

وأضاف أنه تم ايضا "تحديد الآليات لتطبيق الاتفاقات".

والمغرب هو البلد العربي الثالث هذا العام الذي يوقع اتفاق تطبيع مع الدولة العبرية.

ووفق البيان فانه خلال المحادثة "الودية والدافئة" دعا نتانياهو الملك محمد السادس لزيارة اسرائيل، مضيفا أن "رئيس الوزراء قال ان اسرائيل بأكملها متحمسة لاقامة سلام بين البلدين".

ووقعت اسرائيل والمغرب الثلاثاء أربع اتفاقيات ثنائية ركزت على الرحلات الجوية المباشرة وادارة المياه وربط الأنظمة المالية واعفاء مواطني البلدين من التأشيرات.

ومن المقرر أن تتبادل اسرائيل والمغرب فتح مكاتب تمثيل دبلوماسية.

وأغلقت المغرب مكتب ارتباط لها في تل ابيب عام 2000 مع بدء الانتفاضة الفلسطينية الثانية.

© 2020 AFP