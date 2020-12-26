بطولة إنكلترا: ايفرتون للمركز الثاني بفوزه الهزيل على شيفيلد

أليكس بانتلينغ تصوير مشترك/ا ف ب

لاعبو ايفرتون يحتفلون بالفوز على شيفيلد يونايتد 1-0 في المرحلة 15 من الدوري الإنكليزي لكرة القدم في 26 كانون الأول/ديسمبر 2020

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لندن (أ ف ب)

ارتقى إيفرتون للمركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنكليزي لكرة القدم بفوزه الهزيل على مضيفه شيفيلد يونايتد 1-صفر السبت ضمن المرحلة الخامسة عشرة التي شهدت أيضا فوز مانشستر سيتي على ضيفه نيوكاسل 2-صفر.

وسجل الايسلندي غولفي سيغورسون (80) هدف إيفرتون الوحيد.

ورفع إيفرتون رصيده إلى 29 نقطة، بفارق نقطتين عن ليفربول المتصدر وحامل اللقب الذي يستضيف الأحد وست بروميتش ألبيون، فيما واصل شيفيلد تقهقره في المركز الأخير بنقطتين.

واصبح شيفيلد يونايتد ثالث فريق في تاريخ الدرجة العليا في الكرة الإنكليزية (الدرجة الممتازة حاليا والأولى سابقا) لا يتمكن من الفوز باي مباراة حتى هذا الوقت من السنة (البوكسينغ داي) بـ13 خسارة وتعادلين، بعد بيرنلي موسم 1889-1890 وبولتون 1902-1903.

وسجل إيفرتون هدف الانتصار بعد دربكة داخل منطقة الجزاء مرر على اثرها الفرنسي عبدولاي دوكوري الكرة إلى سيغورسون فسددها أرضية بيمناه على يمين الحارس (80).

وفي المباراة الثانية صعد سيتي للمركز الخامس برصيد 26 نقطة بفوزه على ضيفه نيوكاسل بهدفين سجلهما الألماني ايلكاي غوندوغان (14) وفيران توريس (55).

وعلى الرغم من افتقاد الـ"سيتيزينز" للاعبيه البرازيلي غابريال جيزوس وكايل ووكر المصابين بفيروس كورونا المستجد، إلا أنه كان الطرف الأفضل على مدى الدقائق التسعين، اما خصم يتخبط بنتائجه السيئة في الفترة الماضية، كان اخرها خروجه من الدور ربع النهائي لكأس رابطة الأندية الإنكليزية المحترفة على يد برينتفورد من الدرجة الثانية صفر-1.

وتجمّد رصيد الـ"ماغبايز" عند 18 نقطة في المركز الثاني عشر.

افتتح سيتي التسجيل بعد تمريرة امامية من البرتغالي جواو كانسيلو لرحيم ستيرلينغ الذي دخل لعمق منطقة الجزاء وتلاعب بالمدافعين ولعبها عرضية قصيرة لغوندوغان الذي تابعها بيمناه في المرمى (14).

وساهم ستيرلينغ بـ 150 هدفا في جميع المسابقات تحت ادارة المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا، وهو أول لاعب يصل إلى هذا المجموع تحت قيادته لمانشستر سيتي (96 هدفا و54 تمريرة حاسمة).

وكان البلجيكي كيفن دي بروين امام فرصة سهلة لتعزيز تقدم فريقه بعد انفراد تام بالحارس كارل دارلو، لكته تأخر في التسديد لينقض الأخير عليه ويمنعه من هز الشباك (35).

وضاعف توريس النتيجة بهدف من تسديدة قريبة المدى مستغلا تمريرة من البرتغالي برناردو سيلفا حاول المدافع الأرجنتيني فيديريكو فرنانديس تشتيتها فارتدت إلى الدولي الاسباني الواعد (20 عاما) فأودعها الشباك (55).

© 2020 AFP